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Azerbaycan: Terörle mücadelede Türkiye’nin yanındayız

Azerbaycan: Terörle mücadelede Türkiye’nin yanındayız
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden gelen şehit haberleri nedeniyle bir paylaşımda bulundu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kardeşimiz Türkiye'nin Pençe-Kilit Harekatı’nda teröristlerin etkisiz hale getirilmesi sırasında şehit verdiği haberi bizi derinden sarstı. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifa diliyoruz. Terörle mücadelede her zaman olduğu gibi Türkiye'nin yanındayız” denildi.

Azerbaycan: Terörle mücadelede Türkiye’nin yanındayız - Resim : 1

Etiketler Azerbaycan terör mücadele
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