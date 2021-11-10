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Azerbaycan tezkeresi Meclisten geçti

Azerbaycan tezkeresi Meclisten geçti

Azerbaycan'daki görev süresini 1 yıl daha uzatacak Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Meclis Genel Kurulunda kabul edildi.

Türk askeri, Karabağ'da ateşkesi kontrol, barış ve huzuru tesis etmek üzere 1 yıl daha görevini sürdürecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, Azerbaycan'a verilen güçlü destek vurgulanırken Türkiye'nin, bölgede barış ve istikrarın korunup güçlendirilmesi için önemli girişimlerde bulunduğu belirtildi.

RUSYA İLE OLUŞTURULAN ORTAK MERKEZİN FAALİYETLERİNE VURGU YAPILDI
Türkiye'nin Rusya ile oluşturduğu ortak merkezin faaliyetlerinin başarıyla devam ettiğine dikkat çekilirken bunun, bölgenin güvenliğine ve taraflar arasında güven inşasına katkı sağladığının altı çizildi.

Tezkereyle Mehmetçiğin Azerbaycan görevi 1 yıl daha uzatıldı.

Hali hazırda Türk istihkam birlikleri, bölgede mayın arama ve temizleme faaliyetlerine de devam ediyor.

Etiketler meclis tezkere
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