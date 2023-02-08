Azerbaycan’dan Türkiye’ye 20 TIR yardım

Türkiye'deki deprem mağdurlarına destek amacıyla “Türkiye Yüzyılı Birlik ve Dayanışma Platformu”nun Azerbaycan’da başlattığı kampanya kapsamında toplanan 20 tır yardım malzemesi başkent Bakü’den yola çıktı.

Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından Azerbaycan halkı seferberliğe imza attı. Türk ve Azerbaycanlı iş adamları tarafından başlatılan “Türkiye Yüzyılı Birlik ve Dayanışma Platformu” depremzedeler için 24 saat içinde 20 tır yardım toplandı. Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, toplanan 20 tır yardımı deprem bölgesine gitmek üzere uğurladı.

“İnşallah 100 tıra ulaşacağız”

Depremin ilk gününden itibaren Türkiye Yüzyılı Birlik ve Dayanışma Platformu yardım kampanyasına başladıklarını belirten iş adamı Cengiz Aygör yaptığı açıklamada, “24 saat içerisinde yaklaşık 20 tırı hazır hale getirip şu anda yola çıkardık. Rabbim sağ salim inşallah varacağı noktaya ulaşmasını nasip eder. Biz burada Azerbaycanlı kardeşlerimizin bu kadar yardımsever olduğunu tekrardan ispatlamış olduk. Çünkü ilk dakikadan itibaren hepsi yardımlar getirmeye başladı ve devam ediyor. Şu anda yaklaşık 10 tırımız da dolmak üzere. Onu da sabah çıkaracağız inşallah. Bu şekilde devam ederse inşallah 100 tıra ulaşacağımızı tahmin ediyoruz” dedi.

Azerbaycan’da Türkiye'deki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyaları ilk dakikalardan itibaren devam ediyor.