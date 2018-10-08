Azeri mafya lideri İstanbul'da yakalandı !

Azerbaycan’ın tanınan suç örgütü elebaşlarından olan ve bir süredir Türkiye'de olduğu öğrenilen “Korkunç Quli” lakaplı Nadir Selifov’u İstanbul'da yakalanarak gözaltına aldı. Selifov’un telekonferansla Rusya’daki işadamlarından haraç aldığı tespit edilirken, 2 yıl önce Beşiktaş’ta “Hayalet” lakaplı Azerbaycanlı mafya babası Rövşen Caniyev’in ölüdürülmesi olayının azmettiricisi olduğu ileri sürülmüştü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri hakkında Rus makamlarınca yakalama kararı çıkarılan ve Türkiye'den Rusya'ya gerçekleştirdiği tele konferans yöntemlerle haraç topladığı belirlenen “Korkunç Quli” Nadir Selifov’un yakalanması için çalışma yaptı. Rus, Rembler.ru isimli internet sitesinde yapılan “Türkiye’deki hırsız Rusya’dan haraç topluyor” haberinden sonra başlatılan çalışmalarda adresi belirlenen Selifov dün akşam saatlerinde saklandığı adresinde yakalanarak gözaltına alındı.

Vatan caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alınan Nadir Selifov'un, Rusya’da özellikle Kalujsk bölgesinde toptan satış yapan iş adamlarını haraca bağladığı ve iş adamlarının yanına yolladığı adamları vasıtasıyla internet üzerinden kurduğu tele konferans görüşmeleriyle de haraç isteme olaylarını gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Selifov'un haraca bağladığı iş adamlarının, Rusya’da hal ve gıda işleriyle uğraşan toptancıların bulunduğu bölgede ticaret yaptığı ve bölgenin denetiminin Ağustos 2016’da Beşiktaş’ta öldürülen Rövşen Caniyev'in uzun süre kontrolünde kaldığı öğrenilirken, otel çıkışında lüks cipinde vurularak öldürülen Caniyev’’in öldürülmesinin ardından 6 Kasım 2017’de Organize Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri Bahçelievler’deki bir AVM’ye baskın düzenlemiş, operasyonda Şirinler olarak bilinen suç örgütü üyeleri ve Caniyev’in kardeşinin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli yakalanıp gözaltına alınmıştı.

Caniyev’i öldürttüğü iddia edilen Korkunç Quli’nin öldürülmesi için toplandığı öne sürülen şahıslardan Caniyev’in kardeşinin Korkunç Quli lakaplı suç örgütü elebaşını öldürmek için Şirinler Grubu’na 5 milyon lira teklif ettiği belirlenmişti.

Rus basınında, Nadir Salifov (Korkunç Quli) un rakibi Rövşan Caniyev’in ölümünün ardından kontrolündeki bölgeleri ele geçirdiği ve haraca bağladığı ileri sürülüyor.