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  3. 09 Şubat 2018 22:09

Azeri vekil Paşayeva'dan Türkiye'ye destek

Azerbaycan Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi Üyesi Ganire Paşayeva, Türkiye'ye Afrin harekatı konusunda destek verdi.

Azeri vekil Paşayeva'dan Türkiye'ye destek
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Azerbaycan Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi Üyesi Ganire Paşayeva, "Avrupa bugün Afrin'de o  bölgelerde terörle mücadelede Türkiye'ye nasıl iki yüzlülük ve çifte standart  uyguluyorsa o zaman da (Hocalı Katliamı) o işgalci zihniyete destek verdiler."  dedi.

Erenler ilçesindeki Hocalı Parkı ve Anıtı açılışına katılan Paşeyeva, anıt ile parkın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu açılışın dosta ve düşmana mesaj verdiğini ifade eden Paşayeva, Türk ve Müslüman dünyasının ortak acısının Hocalı olduğunu kaydetti.

Bugünlerde bu birlik ruhuna ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapan Paşeyeva, Hocalı'da işgalci Ermenistan tarafından vatandaşlarının katledildiği sırada,  Batı'nın ses çıkarmadığını ifade etti.

Paşayeva, "O işgalci zihniyet dün Hocalı'da bunu yapıyordu. Şimdi de Ermenistan'a döndüklerinde Ermenistan ve PKK terör örgütü bayrakları ile heyetle uğurluyorlar." dedi.

Paşayeva, Batı ve Avrupa'nın bugün Türkiye'nin terörle mücadelesinde çifte standart uyguladığını ve iki yüzlü davrandığını ifade etti.

Terörle mücadele konusunda Avrupa'nın sessiz kaldığını aktaran Paşayeva, şöyle devam etti:

"Avrupa bugün Afrin’de o bölgelerde terörle mücadelede Türkiye'ye  nasıl iki yüzlülük ve çifte standart uyguluyorsa o zaman da (Hocalı Katliamı) o  işgalci zihniyete destek verdiler. Onun için bizim daha güçlü birlik ve  beraberliğe ihtiyacımız var. Çok şükür Azerbaycan ve Türkiye bir millet iki  devlet olarak bu birliği gösteriyoruz. Bu İslam birliğinin güçlenmesi hepimiz  için çok önemli. Bu sebeple bu parkın açılmasında emeği geçenlere teşekkür  ediyorum. Bu park Karabağ ve Hocalı'yı çocuklarımıza hatırlatacak."

Anıtın yapılmasına vesile olanlara teşekkürlerini ileten Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu da dünyanın birçok noktasında Müslümanlara eziyet  edildiğini ve tüm dünyanın da bunu izlediğini söyledi.

Hocalı'da yaşananların tazeliğini koruduğunu ancak sorunun hala çözülmediğini belirten Balkanlıoğlu, "Bütün dünyanın gözü önünde soydaşlarımızın toprağı işgal altında ve katliam yapıldı, soykırıma uğradı bu insanlar. Ama maalesef bütün dünya seyirci kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen ise Hocalı gibi felaketlerden toplumların birleşmesi ve bütünleşmesi adına iyi sonuçlar çıktığını kaydetti.

Türk dünyasının bir dönem büyük sıkıntılar ve acılar yaşadığını ancak  bu acılar etrafında kenetlendiğini anımsatan İsen, "Kenetlenmeye de devam  ediyoruz.  Uyuyan dev uyandırıldı, şimdi bu uyuyan dev dünyada iyi işler yapacak  ve Türk dünyası bundan böyle acılara değil sevinçlere tanıklık edecek, sevinçleri  ve başarıları paylaşacağız." diye konuştu.

türkiye , paşayeva , destek , avrupa
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