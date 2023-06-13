Azerin, ''Çırpınırdın Karadeniz'' dedi Erdoğan ve Aliyev ayakta alkışladı

Azerbaycan'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerin'in 'Çırpınırdın Karadeniz' türküsünü Azerbaycan lideri Aliyev ile birlikte ayakta alkışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığının yeni döneminde ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştirmesinin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere dün akşam saatlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Gülistan Sarayı'nda onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.

Çok sayıda sanatçının sahne aldığı yemekte Azerbaycan devlet sanatçısı Azerin, "Çırpınırdın Karadeniz" türküsünü seslendirdi. Azerin, türkünün "Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asacağız" sözlerini, Karabağ zaferine işaret ederek "Azerbaycan bayrağını, Karabağ'da asmışız biz" şeklinde değiştirerek okudu. Erdoğan ve mevkidaşı Aliyev, Azerin'i ayakta alkışladı.