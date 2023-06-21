Aziz Yıldırım uzun süre sonra ilk kez canlı yayına çıkacak

Geçtiğimiz günlerde halefi Ali Koç'a istifa çağrısında bulunan Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, uzun bir süre sonra ilk kez canlı yayına çıkıyor.

10 yıldır Süper Lig'de şampiyon olamayan Fenerbahçe'de eski ve mevcut yönetim karşı karşıya geldi. Bu yıl da beklediğini alamayan takımın eski başkanı Aziz Yıldırım, bugün yıllar sonra ilk kez canlı yayına çıkacak.

Gazeteci Volkan Demir, Yıldırım'ın konuk olacağı programın bugün Habertürk TV'de ekrana geleceğini duyurdu. Buna göre Yıldırım, saat 21.00'de gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayacak.

ALİ KOÇ'A İSTİFA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Yıldırım, geçtiğimiz günlerde halefi Ali Koç'a istifa çağrısında bulunmuştu. "5 yıllık büyük tarihi bir başarısızlık vardır. Tribünlerde istifa sesleri yükselmektedir, takıma ve yönetime güvensizlik had safhadadır" diyen eski başkan, şöyle devam etmişti:

'DAHA HANGİ ŞEKİLDE İSTENMEDİKLERİ KANAATİNE VARACAKLAR?'

"Ali Koç ve yönetimine düşen bu seslere kulak vermek, mazeret ileri sürmeden, güven oyu alabilmek için olağanüstü genel kurula gitmek ve güven tazelemektir. 'İstenmediğim yerde durmam' diye taraftara söz verenler, daha hangi şekilde istenmedikleri kanaatine varacaklardır?

Mevcut yönetim, ilk gününden itibaren, başarısızlıklarına, yetersizliklerine, tek mazeret ve kaçış yolu olarak beni ve arkadaşlarımı göstermektedir. Beni ve arkadaşlarımı hayali bir düşman olarak görmekten, yapamadıklarınıza mazeret olarak göstermekten bir an önce vazgeçin.

Ben, bu kulübe 20 yıl başkanlık yaptım. Kulübe kazandırmış olduklarım ortadadır. Benim duruşum bellidir; hiçbir şeyi gizli kapaklı yapmadım, yapmam, bunu beni tanıyan herkes iyi bilir.

'FENERBAHÇE İÇİN HER ZAMAN SÖYLEYECEK BİR SÖZÜM VAR'

Bu kulüp tarihine geçmiş bir başkan olarak, Fenerbahçe için her zaman söyleyecek bir sözüm vardır. Bunu da hiçbir zaman kapalı kapılar ardında yapmadım. Fenerbahçe ile dertlenen insanların benimle muhtelif ortamlarda yaptığı görüş alışverişleri sizleri rahatsız etmemelidir, bu durum özellikle camiamızın içinde bulunduğu karamsar ortamda çok da olağan bir durumdur.

'FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ KİMSEYE MUHTAÇ DEĞİLDİR'

Bu kulüp, tüzüğün aradığı koşulları sağlayan yüzlerce başkan adayı çıkaracak potansiyele sahiptir. 'Ali Koç olmaz ise kimse kulübe mali destek sağlayamaz' sözü yandaşlarınız tarafından ortaya atılmış ve Fenerbahçe’de karşılığı olmayan bilinçli bir söylemdir.

Ayrıca bu söylem, insanları, Ali Koç’un sadece parası için başkan seçildiği gibi yanlış bir düşünceye yöneltmektedir. Fenerbahçe Spor Kulübü kimseye muhtaç değildir. Muhtaç olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. (...)"