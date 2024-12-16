Aziz Yıldırım'ın kızı için ahlaksız paylaşımlar

Fenerbahçe'nin eksi başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım hakkında sosyal medyada yapılan ahlak dışı paylaşım büyük tepki çekti.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz'ın Fenerbahçe'nin maçı öncesinde futbolcularla çektirdiği fotoğraflarla ilgili sosyal medyada ahlaksızca bir paylaşım yapan bir kişi büyük tepki çekti.

Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz birçok maçta olduğu gibi dün de stattaki yerini aldı ve maç önü seremonisin de Fenerbahçeli futbolcularla sahaya çıktı.

Yaz Yıldırım'ın maç önünde Fenerbahçeli futbolcularla fotoğraf çektirmesi sosyal medyada haber oldu ve bir hesap tarafından da paylaşıldı.

Bu paylaşıma yapılan ahlak dışı yorum ise pes dedirtti. Yaz'ı hedef alan çirkin bir yoruma imza atan kullanıcı tepkiler sonrası hesabını kapattı.

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği, konuyla ilgili paylaşım yaparak suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.

Paylaşımı yapan kişinin kimlik bilgilerinin tespit edildiği iddia edilirken Fenerbahçe camiasının önde gelen avukatları da konuyla ilgili seferber oldu.