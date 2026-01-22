  1. Anasayfa
  3. Azmettiricilikten gözaltına alınmıştı: Güllü'nün kızının eski nişanlısı için karar verildi

Güncelleme:

Arabesk müziğin kraliçesi Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklanan kızının eski nişanlısı K.E., "kasten öldürmeye azmettirme" suçlamasıyla gözaltına alındı. Hakimliğe sevk edilen K.E., adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Öte yandan K.E.'nin, Güllü'nün ölümünden 20 dakika sonra Tuğyan'a WhatsApp'tan mesaj atıp, bu mesajları sildiği öğrenildi.

Yalova’daki evinin terasının penceresinden düşen Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma çerçevesinde tutuklanan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı K.E. gözaltına alındı. Zanlının "kasten öldürmeye azmetirme" iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Güllü ismiyle tanınan Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde olay sırasında evde bulunan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklamış, olayı Gülter'in yaptığını söyleyen arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi cezası verilmişti.

Olayla ilgili Yalova'da ifade vermeye çağrılan Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı K.E., ifade sonrası gözaltına alındı.

Şüphelinin ifade işlemleri için Yalova’ya çağrıldığı öğrenildi.

İfadesinin ardından K.E., "kasten öldürmeye azmetirme" iddiasıyla gözaltına alındı. K.E., bu sabah adliyeye sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

K.E., savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. E., adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Adliyeden ayrılırken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına E., ‘Neyi çekiyorsunuz yeter’ diyerek tepki gösterdi.

GÜLLÜ ÖLDÜKTEN 20 DAKİKA SONRA TUĞYAN’A MESAJ YAZIP SİLMİŞ

Öte yandan incelenmek üzere cep telefonuna el konulan ve kan ile idrar örneği alınan K.E.’nin, şarkıcı Güllü pencereden düşüp öldükten 20 dakika sonra saat 01.50’de Tuğyan Ülkem Gülter’e WhatsApp üzerinden iki mesaj gönderip, sildiği öğrenildi. E.’nin savcılık sorgusunda bu mesajların içeriğini hatırlamadığını söylediği belirtildi. 

DHA / İHA

