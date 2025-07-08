Baba ölümlü trafik kazasında; eski Kızılay başkanının kızına yönelik şikayetini geri çekti

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki çocuğun babası, Kınık’ın kızı hakkındaki şikayetini geri çekti. Ancak acılı anne ise şikayetini geri çekmediğini açıkladı

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre kazaya dair Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi de bir rapor hazırladı. İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan raporda da Zehra D.’in asli kusurlu olduğu belirtildi.

Batın Barlasçeki’nin ailesini ve avukatlarının talebine rağmen Zehra D. tutuklanmadı. Ayrıca bu süreçte Barlasçeki’nin ailesi daha önce de Kınık ailesinin kendilerine para teklif ettiğini öne sürmüştü.

Davanın 26 Mayıs’ta görülen duruşmasında ise Zehra D.’e sadece 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, sanığa verilen hapis cezasının miktarı itibarıyla cezanın ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanmasına yer olmadığına hükmederek, sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin de devamını kararlaştırdı. Zehra D.’in 2 yıl süreyle ehliyetine de el konuldu.

Hem Zehra Kınık hem de Batın Barsalçeki’nin annesi Hasret Doğan kararı istinafa taşıdı. 4 Temmuz tarihinde ise Batın Barlasçeki’nin babası Serdal B., İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verdiği dilekçe ile artık Zehra Kınık’tan şikâyetçi olmadığını bildirdi.

BABA ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Serdal B.’nin dilekçesinde, “Sanık Zehra D. hakkımda şikâyetimden vazgeçiyorum. Sanıktan herhangi bir maddi veya manevi tazminat talebim yoktur. İstinaf yoluna da başvurmayacağım, bu hakkımda feragat ettiğimi beyan ediyorum” ifadeleri yer aldı.

ANNE ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMEDİ

Anne Hasret D. ise şikâyetini geri çekmedi ve Zehra D.'nin en ağır cezayı alana kadar hukuk mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

Birgün