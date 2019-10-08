Babacan ile hareket eden eski Bakan AK Parti'den istifa etti

Bilim, Sanayi ve Teknoloji eski bakanı Nihat Ergün'ün AK Parti'den istifa ettiği öğrenildi. Daha önce partisinden istifa ettiğine yönelik iddiaları yalanlayan Ergün'ün, AK Parti ile yollarını resmen ayırdığı belirtildi.

Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre; Bilim, Sanayi ve Teknoloji eski bakanı Nihat Ergün'ün AK Parti'den istifa ettiği iddiası ikinci kez gündeme geldi. Ergün'ün, AK Parti ile yollarını resmen ayırdığına dair sosyal medyada paylaşımlar yapılırken, konu ile ilgili bir yalanlama gelmedi.

AK Parti'den istifa ederek yeni parti kurma hazırlığını başlatan Ali Babacan'ın çalışma ekibinde yer alan bir kaynak ise, Ergün'ün AK Parti'den istifa ettiğini ve yeni oluşumun Kocaeli yapılanmasını üstleneceğini aktardı.

Babacan'a yakın kaynak, Ergün'ün öteden beri kendileri ile iletişim halinde olduğunu belirterek, "Kendisi Kocaeli'de bir süredir istişare toplantıları yapıyordu. Kocaeli'de yeni oluşumun lokomotifi Ergün'dür." dedi.

ERDOĞAN'IN AVUKATI İLE DE GÖRÜŞTÜ!

Ergün'ün, yeni oluşum ile ilgili AK Parti'nin Kocaeli'deki eski ve halen görevde bulunan üst düzey yöneticileri ile görüştüğü, bunlardan birinin de, AK Parti İl Teşkilat Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı olan Halil Çokan olduğu ifade edildi.