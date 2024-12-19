''Baban rüşvet yer mi'' rezaletinde ikinci perde... Kendisini böyle savundu

"Babamı zabıta yapar mısınız" diye soran minik çocuğa "baban rüşvet yer mi" diye soran Ankara'nın Keçiören ilçesi Belediye Başkanı Mesut Özarslan büyük tepki çeken ifadeleri sonrasında eleştirilere canlı yayında yanıt verdi.

Geçtiğimiz günlerde Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın, belediye binasında küçük bir çocuk ile diyaloğu gündem olmuştu. Babasıyla belediye binasına gelen küçük çocuk, Özarslan'a, ‘Babamı zabıta yapar mısınız?’ diye sorması üzerine Özarslan, ‘Baban rüşvet yer mi?’ diye sordu.

Tartışılan Başkan konuyla ilgili olarak tv100 ekranlarında Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında konuyla ilgili açıklamalara yer verdi. Özarslan, “Yaklaşık 3 gündür üzerimizde linç girişimi var. Özür açıklaması yapmamamıza rağmen anlamadığımız şekilde üzerimize geliyorlar. Perşembe günü benim kendimin yayınladığı bir videodan bahsediyoruz. Gizli çekilmiş bir video değil bu. Kendimizin çektiğimiz bir video. Bu cümlemi herkes dikkate alsın. İlk olarak bu videoyu Aralık ayının 12’sinde paylaştık. 25 bin kişi izlemiş ve olumsuz yorum almamış ne hikmetse 3 gündür beğeni ile karşılanan video 15 Aralık’ta saat 16:12’de trol olarak nitelendirilen bir sosyal medya hesabından başı ve sonu kesilerek, çarpıtılmış bir şekilde servis edilmiştir. Her Perşembe halk günü yapıyoruz. Orada da devletimizin bir uzman çavuşu zabıta olmak istediğini talep etti çocuğuyla gelip. Değerlendireceğiz dedikten sonra yanındaki çocuğu çok zeki bir çocuktu. Evladıma sorun dediler. Espri ortamı doğdu. O ortamda ilçe başkanları dahil meclis üyelerime kadar bir sürü kişi vardı. Bir çocukla şaka muhabbetiydi bu. Videonun devamı öncesi vardı. Ben ekibime beni manipüle edilebilecek bir video yayınlamışsınız. Biz böyle düşünmedik. Yine kamuoyunu meşgul ettiğim için özür diliyorum. Bu konuyla ilgili büyüklerime de gerekli bilgileri verdim” dedi.

“SORULARDAN BİRİ MAKSADINI AŞMIŞ”

Ardından konuyla ilgili konuşan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, “Ben olayı hem izledim hem de başkan ile konuştum. Bir çocuk geliyor, babası diyor ki beni çocuğuma da sorun diyor. Orada sorulan sorulardan birinin maksadını aştığını söyledim. Sayın başkanımız da maksadını aştığını düşündüğü için özür diliyor. ‘Vatanını seviyor mu? Devletini seviyor mu? Bayrağını seviyor mu? Diye soruluyor. Sonra sorulan soru için zaten Sayın Başkan yayında kendisi söyleyeceğini söylüyor” dedi.