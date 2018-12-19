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  3. 19 Aralık 2018 16:38

Babanın en acı vedası... Evlatlarını kaybetti

Düzce'de bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kardeş toprağa verildi.

Babanın en acı vedası... Evlatlarını kaybetti
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Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Hoşafoğlu köyünde yangında hayatını kaybeden 3 kardeş, gözyaşları içinde toprağa verildi. Çocukların babası Muhammed Korkmaz, bacağı kırık olduğu için cenaze namazına bir aracın içinde katıldı.

14 Aralık günü Yığılca Hoşafoğlu Köyü'nde Muhammed Korkmaz'a ait evde çıkan yangında Medine Korkmaz (12), Emirhan Sadi Korkmaz (10) ve Umut Eren Korkmaz (8) hayatını kaybetti. Son ana kadar çocuklarını kurtarmaya çalıştıktan sonra pencereden atlayan Muhammed Korkmaz'ın ise sağ bacağı kırıldı. 3 kardeşin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından Yığılca Hoşafoğlu Köyü'ne getirildi. 3 kardeş için köy meydanında kılınan cenaze namazına Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, siyasi parti temsilcileri ve köy halkı katıldı. 3 kardeş kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

DHA

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