  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 18 Ağustos 2020 13:09

Babası koronaya yakalanan belediye başkanının testi pozitif çıktı

Antalya'nın Alanya ilçe Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yücel'in babası da koronavirüse yakalanmıştı.

Babası koronaya yakalanan belediye başkanının testi pozitif çıktı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Başkan Yücel, "Değerli hemşehrilerim; yapılan tetkiklerin ardından Covid 19 test sonucum pozitif çıktı. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Şu an durumum iyi. Koronavirüs kişi gözetmiyor. Bu nedenle lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle" dedi.

Başkan Yücel'in babası Mehmet Yücel'in de birkaç gün önce yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
mhp , koronavirüs , alanya belediye başkanı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM