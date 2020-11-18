Babası tarafından ikinci kez vurulan kişi hayatını kaybetti

İlkadım ilçesinde, 3 Temmuz günü Kemal B. ile oğlu Nazım B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kemal B., oğlunu tabancayla bacaklarından vurdu. Olaydan sonra gözaltına alınan Kemal B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nazım B. ise tedavisinin ardından taburcu oldu.



3 Ekim tarihinde kahvehanede karşılaşan baba ve oğul arasında yine tartışma çıktı. Kemal B., üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, oğluna ateş etti. Başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Nazım B., çağırılan ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan Kemal B. ise Cinayet Bürosu ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Kemal B. polise verdiği ifadesinde, "Önceki olayda eve alkollü gelmişti. Ben de kendimi korumak için vurmuştum. O günden beri aramızda husumet vardı. Kahvehanede yeniden karşılaştık. Küfretti, üzerime yürüdü. Kendimi korumak için vurdum" dediği öğrenildi. Kemal B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



OĞLU ÖLÜNCE YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Yaklaşık 1,5 aydır tedavi gören Nazım B., dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Bunun üzerine Gümüşhane’de oluğu tespit edilen babası Kemal B., Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince yeninden gözaltına aldı. Kemal B., ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.