Babasına bombalı paket gönderen zanlı: ''Amacım...''

İstanbul Maltepe'de, gönderdiği paketin açılmasıyla meydana gelen patlamada, babası ile 2 kişinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen A. K.'nin yargılanmasına devam edildi. K., "Benim amacım insanları öldürmek olsaydı içine bir avuç metal koyardım. Amacım dikkat çekmekti'' dedi.

İstanbul Maltepe'de, babasına ait firmaya bombalı paket göndererek, babası ve 2 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen A. K.'ın, "kasten öldürmeye teşebbüs", "olası kast ile öldürmeye teşebbüs", "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanmak" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması" suçlarından, 61 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A. K. ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Heyeti Başkanı Haluk Azkın, dosyanın bomba uzmanı bilirkişinin de bulunduğu heyete gönderildiğini ancak henüz raporun düzenlenmediğinin görüldüğünü tutanağa geçirdi.

Söz verilen sanık A. K., hazırladığı bomba hakkında açıklama yapmak istediğini belirterek, "Ben tutuklandığımda polislerin bana ilk sorduğu bombanın parça tesirli olup olmadığı idi. Parça tesiri bulunmayan bir bomba kuru sıkı tabanca gibidir, sadece ses çıkarır. Benim yapmış olduğum bomba parça tesirli değildi. İçerisine bir avuç metal parça koysaydım çok daha değişik sonuçlar doğardı. Ben bombayı sadece ses bombası olarak yaptım. Patlama neticesi etrafa verdiği hasarın sebebi içine koyduğum kutunun parça tesiri yapması. Kutu parçalanmış ve etrafa saçılmıştır. Kutuda olmasaydı bu tahribat olmazdı" dedi.

Daha önce deneyip tesirini bilemediği için, kutunun bu denli zarara yol açacağını ve etkiyi artıracağını tahmin edemediğini belirten K., "Benim amacım insanları öldürmek olsaydı içine bir avuç metal koyardım. Amacım dikkat çekmekti. Benim bombam 110 gram civarındaydı. Tahribata sebep olan kutudur. Ben mantıklı bir insanım. Beni tanıyan kime sorarsanız en ufak bir kavgamın olmadığını söyler. Ben bu yaptığım eylemi babamı gerçekten korkutmak için yaptım. Zarar verme gibi bir niyetim olsaydı gerçekten seçeceğim yol çok farklı olurdu" ifadelerini kulandı.

Mahkeme heyeti, sanık K.'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dava dosyasının bilirkişiden dönüşünün beklenmesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde 11 Kasım 2016'da meydana gelen olayda, 4 katlı binadaki elektrik ve mühendislik firmasına kargoyla gelen bir paketin açılmasının ardından meydana gelen patlamada, şirket sahibi Özdemir Osman K. ile 2 çalışan yaralanmıştı.

Olaydan sonra gözaltına alınan K.'ın oğlu A. K., "tasarlayarak bombalamak suretiyle yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün uzmanlık raporuna göre, el yapımı parça ve basınç etkili paket bombanın, öldürücü ve yaralayıcı özelliğe sahip olduğu ifade ediliyor.

İddianamede sanık A. K.'ın "üst soyunu bomba düzeneği oluşturmak ve tasarlamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs", şikayetçiler Şahnur Ağaik ve Sevgi Özcan'a yönelik, "olası kast ile öldürmeye teşebbüs", "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanmak", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması" suçlarından, 35 yıl 6 aydan 61 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.