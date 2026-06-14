Babasını kaybeden öğrencinin kayıt mağduriyetini KDK çözdü

Babasının vefatı nedeniyle İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme tarihini kaçıran öğrencinin mağduriyeti, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) devreye girmesiyle çözüldü.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde (AUZEF) eğitim gören bir öğrencinin yaşadığı acı kaybın ardından karşılaştığı bürokratik engel, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) duyarlı ve hızlı yaklaşımıyla aşıldı.

Babasının vefatı sebebiyle kayıt yenileme süresini kaçıran Bilgisayar Programcılığı bölümü öğrencisi, KDK'nın üniversite yönetimiyle yürüttüğü diplomasi sayesinde ara sınavlara girme hakkını geri kazandı.

Babasını kaybetmenin acısını yaşarken bir yandan da eğitim hakkından mahrum kalma riskiyle karşılaşan öğrencinin başvuru ve çözüm süreci şu şekilde gelişti...

14 Şubat 2026 tarihinde babasını kaybeden üniversite öğrencisi; yasal defin işlemleri, miras süreçleri ve ardı sıra yaşadığı ağır psikolojik travma nedeniyle İstanbul Üniversitesi AUZEF'teki resmi kayıt yenileme tarihlerini kaçırdı.

Yaşadığı zorlayıcı durumu "mücbir sebep" olarak gösteren öğrenci, eğitim hakkının elinden alınmaması ve kayıt ekranının kendisi için tekrar açılması talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumu'na resmi başvuruda bulundu.

Durumun hassasiyetini ve AUZEF ara sınav (vize) takviminin yaklaştığını dikkate alan KDK yetkilileri, zaman kaybetmeden İstanbul Üniversitesi yönetimiyle iletişime geçerek mağduriyetin giderilmesi için girişimlerde bulundu.

Sınavlara Yetişti: öğrencinin talebi kabul edildi. Gerekli ders kayıt işlemleri süratle tamamlanarak öğrencinin eğitimine devam etmesi ve yaklaşan ara sınavlara girebilmesi sağlandı.

DHA