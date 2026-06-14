  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Babasını kaybeden öğrencinin kayıt mağduriyetini KDK çözdü

Babasını kaybeden öğrencinin kayıt mağduriyetini KDK çözdü

Babasını kaybeden öğrencinin kayıt mağduriyetini KDK çözdü
Güncelleme:

Babasının vefatı nedeniyle İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme tarihini kaçıran öğrencinin mağduriyeti, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) devreye girmesiyle çözüldü.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde (AUZEF) eğitim gören bir öğrencinin yaşadığı acı kaybın ardından karşılaştığı bürokratik engel, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) duyarlı ve hızlı yaklaşımıyla aşıldı.

Babasının vefatı sebebiyle kayıt yenileme süresini kaçıran Bilgisayar Programcılığı bölümü öğrencisi, KDK'nın üniversite yönetimiyle yürüttüğü diplomasi sayesinde ara sınavlara girme hakkını geri kazandı.

 Babasını kaybetmenin acısını yaşarken bir yandan da eğitim hakkından mahrum kalma riskiyle karşılaşan öğrencinin başvuru ve çözüm süreci şu şekilde gelişti...

 14 Şubat 2026 tarihinde babasını kaybeden üniversite öğrencisi; yasal defin işlemleri, miras süreçleri ve ardı sıra yaşadığı ağır psikolojik travma nedeniyle İstanbul Üniversitesi AUZEF'teki resmi kayıt yenileme tarihlerini kaçırdı.

Yaşadığı zorlayıcı durumu "mücbir sebep" olarak gösteren öğrenci, eğitim hakkının elinden alınmaması ve kayıt ekranının kendisi için tekrar açılması talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumu'na resmi başvuruda bulundu.

Durumun hassasiyetini ve AUZEF ara sınav (vize) takviminin yaklaştığını dikkate alan KDK yetkilileri, zaman kaybetmeden İstanbul Üniversitesi yönetimiyle iletişime geçerek mağduriyetin giderilmesi için girişimlerde bulundu.

Sınavlara Yetişti: öğrencinin talebi kabul edildi. Gerekli ders kayıt işlemleri süratle tamamlanarak öğrencinin eğitimine devam etmesi ve yaklaşan ara sınavlara girebilmesi sağlandı.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İslam Memiş altın, gümüş ve Dolar kuru için tarih verip uyardı
İslam Memiş altın, gümüş ve Dolar kuru için tarih verip uyardı
Uzmanlar yorumladı: LGS 2026'da sorular zor muydu, kolay mıydı?
Uzmanlar yorumladı: LGS 2026'da sorular zor muydu, kolay mıydı?
Etimesgut Havalimanı yeni ismiyle hizmete açılıyor
Etimesgut Havalimanı yeni ismiyle hizmete açılıyor
''Bikini izi sevmem'' pozu olay olan Eda Taşpınar bu sefer de ''mini bikini'' şovu yaptı!
''Bikini izi sevmem'' pozu olay olan Eda Taşpınar bu sefer de ''mini bikini'' şovu yaptı!
İslam Memiş ve Şamil Tayyar canlı yayında fena kapıştı: ''Terbiyesizlik yapma!''
İslam Memiş ve Şamil Tayyar canlı yayında fena kapıştı: ''Terbiyesizlik yapma!''
KADES ihbarında dehşet! Saldırgan eski eşini yaraladı, bir polisi şehit edip intihar etti!
KADES ihbarında dehşet! Saldırgan eski eşini yaraladı, bir polisi şehit edip intihar etti!
900 yataklı dev şehir hastanesi için geri sayım: Açılış tarihi belli oldu
900 yataklı dev şehir hastanesi için geri sayım: Açılış tarihi belli oldu
Filozof Atakan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Artık 16 yaşında olan Atakan Kayalar'ı görenler tanıyamadı
Filozof Atakan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Artık 16 yaşında olan Atakan Kayalar'ı görenler tanıyamadı
Etiketler Kamu Denetçiliği Kurumu KDK İstanbul Üniversitesi AUZEF öğrenci mağduriyeti ders kaydı mücbir sebep eğitim üniversite üniversite kayıt yenileme kayıt kayıt yenileme AUZEF sınavları emsal karar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
KADES ihbarında dehşet! Saldırgan eski eşini yaraladı, bir polisi şehit edip intihar etti! KADES ihbarında dehşet! Saldırgan eski eşini yaraladı, bir polisi şehit edip intihar etti! Tarım aletlerini satan 80 yaşındaki vatandaş yürekleri parçaladı Tarım aletlerini satan 80 yaşındaki vatandaş yürekleri parçaladı Hakkari'de vahşet! Kayınpederinin evini basan uzman çavuş 4 kişiyi katletti! Hakkari'de vahşet! Kayınpederinin evini basan uzman çavuş 4 kişiyi katletti! Ünlü oyuncu ve ekranların güzel spikeri evlendi Ünlü oyuncu ve ekranların güzel spikeri evlendi Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı; 2 ilimizin sınırları değişti! Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı; 2 ilimizin sınırları değişti! Paketli kekten çıkan koruyucuyu yiyen 6 yaşındaki çocuk ölümden döndü! Paketli kekten çıkan koruyucuyu yiyen 6 yaşındaki çocuk ölümden döndü! A Milli Takım 2026 Dünya Kupası'na yenilgiyle başladı: Avustralya 2-0 Türkiye A Milli Takım 2026 Dünya Kupası'na yenilgiyle başladı: Avustralya 2-0 Türkiye Arda Güler'den Avustralya maçı öncesi tüm Türkiye'nin tüylerini diken diken etti! Arda Güler'den Avustralya maçı öncesi tüm Türkiye'nin tüylerini diken diken etti! Cansız bedeni streç filme sarılmış halde bulunmuştu... Sanığın ifadesi şoke etti! Cansız bedeni streç filme sarılmış halde bulunmuştu... Sanığın ifadesi şoke etti! TBMM'ye yürüyen öğretmenlere polis müdahalesi: Gözaltılar var! TBMM'ye yürüyen öğretmenlere polis müdahalesi: Gözaltılar var!
İstanbul Havalimanı Metrosu 5 gün boyunca kapalı olacak! İstanbul Havalimanı Metrosu 5 gün boyunca kapalı olacak! Kastamonu'da kaza içinde kaza! Kazazedelere yardım edenlere de araç çarptı Kastamonu'da kaza içinde kaza! Kazazedelere yardım edenlere de araç çarptı Yargıtay'dan boşanma davasında emsal karar: Şiddet gören kadının bu sözü kusur sayıldı Yargıtay'dan boşanma davasında emsal karar: Şiddet gören kadının bu sözü kusur sayıldı Fatih Terim'den Dünya Kupası Avustralya maçı öncesi merak uyandıran video Fatih Terim'den Dünya Kupası Avustralya maçı öncesi merak uyandıran video Tuğba Özay vasiyetini açıkladı! Dev çiftliği için verdiği karar dikkat çekti Tuğba Özay vasiyetini açıkladı! Dev çiftliği için verdiği karar dikkat çekti Bu da Bungee Jumping cinayeti! Genç kadını güvenlik halatını bağlamadan 40 metreden aşağı attılar! Bu da Bungee Jumping cinayeti! Genç kadını güvenlik halatını bağlamadan 40 metreden aşağı attılar! Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin ikilisinden sürpriz buluşma Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin ikilisinden sürpriz buluşma TOKİ'nin 18 Bin TL taksitle, 64 ilde şartsız, kurasız 20 bin konut satışı başlıyor! TOKİ'nin 18 Bin TL taksitle, 64 ilde şartsız, kurasız 20 bin konut satışı başlıyor!