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  3. 09 Aralık 2020 16:53

Babasını koronadan kaybetti, taziye yemeği verdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde esnaflık yapan bir kişi, koronavirüsten yaşamını yitiren babası için mevlit okutup yemek verdi. Mevlide katılan kişilerin tespit edilmesi ve cezai işlem uygulanması için inceleme başlatıldı.

Babasını koronadan kaybetti, taziye yemeği verdi
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Alanya'da geçen hafta koronavirüs nedeniyle babası R.K.'yi kaybeden M.K., iş yerinin önünde mevlit okutup yemek verdi. Yeni koronavirüs kısıtlamaları kapsamında evlerde doğum günü, yılbaşı kutlaması, mevlit gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmezken M.K.'nin babası için verdiği mevlide onlarca kişinin katıldığını gösteren fotoğraflar sosyal medyada hızla yayıldı. Fotoğraflarda maske ve mesafe kurallarına riayet edilmediği de görüldü.

Olayın ardından Alanya Kaymakamlığı inceleme başlattı. Yapılacak çalışma kapsamında mevlide giden kişilere koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

DHA

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