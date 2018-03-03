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  3. 03 Mart 2018 15:58

Babasının acısına iki saat dayanabildi

Bursa'da 91 yaşında vefat eden Ahmet Özkan'ın acısına dayanamayan oğlu Erhan Özkan, iki saat sonra kalp krizi geçirecek öldü. Baba ile oğlu, yan yana toprağa verildi.

Babasının acısına iki saat dayanabildi
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Döşemealtı ilçesinde oturan Ahmet Özkan (91), dün saat 15.00 sıralarında yaşlılığa bağlı hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Aynı evde yaşayan oğlu, evli ve 1 çocuk babası bankadan emekli Erhan Özkan (52), saat 17.00 sıralarında cenaze işlemleri yapılırken, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Ahmet ve Erhan Özkan'ın cenazeleri, sağlık ekiplerinin incelemesinden sonra otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Ahmet Özkan ve oğlunun cenazeleri işlemlerin ardından bugün yakınları tarafından toprağa verilmek üzere morgdan alındı. Baba ve oğul için oturdukları Döşemealtı ilçesi Bıyıklı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenledi. Ahmet ve Erhan Özkan'ın cenazeleri Bıyıklı Camii'nde öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Bıyıklı Mahalle Muhtarı Nevfel Turanoğulları, Ahmet Özkan'ın alzheimer hastası olduğunu ve bir süre önce kalp ameliyatı geçirdiğini belirtti. Erhan Özkan'ın, babasının bakımını üstlendiği ve aynı evde kaldıklarını anlatan Turanoğulları, "Erhan da babasının üzüntüsüne dayanamadı. İkisi de çok sevilen insanlardı. Çok üzgünüz" dedi.

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