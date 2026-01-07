Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası prim borcunda süre yine, yeniden uzatıldı

Bağ-Kur ve genel sağlık sigortası prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayan vatandaşların devlet ve üniversite hastanelerinden yararlanmasına imkan tanıyan uygulamanın süresi uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Bağ-kur ve genel sağlık sigortası (GSS) prim borcu bulunan kişilerin devlet ve üniversite hastanelerinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesine olanak tanıyan uygulamanın süresi 2026 yılının sonuna kadar uzatıldı.

31 Aralık 2025 tarihinde sona eren uygulamayla milyonlarca Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası prim borçlusu vatandaşa devlet hastanesi kapıları kapanmıştı.

Ancak bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre GSS'li olup prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak Türk vatandaşları ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitesi hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerine ilişkin düzenleme 31 Aralık 2026'ya kadar uzatıldı.