  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bağ-Kur ve GSS prim borcunda süre yine, yeniden uzatıldı!

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası prim borcunda süre yine, yeniden uzatıldı

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası prim borcunda süre yine, yeniden uzatıldı
Güncelleme:

Bağ-Kur ve genel sağlık sigortası prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayan vatandaşların devlet ve üniversite hastanelerinden yararlanmasına imkan tanıyan uygulamanın süresi uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Bağ-kur ve genel sağlık sigortası (GSS) prim borcu bulunan kişilerin devlet ve üniversite hastanelerinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesine olanak tanıyan uygulamanın süresi 2026 yılının sonuna kadar uzatıldı.

31 Aralık 2025 tarihinde sona eren uygulamayla milyonlarca Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası prim borçlusu vatandaşa devlet hastanesi kapıları kapanmıştı.

Ancak bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre GSS'li olup prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak Türk vatandaşları ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitesi hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerine ilişkin düzenleme 31 Aralık 2026'ya kadar uzatıldı.

2026 yılının işsizlik maaşı, borçlanma, kıdem tazminatı ve GSS prim zamları belli oldu2026 yılının işsizlik maaşı, borçlanma, kıdem tazminatı ve GSS prim zamları belli olduHaber
Emeklilerin maaşına prim ve GSS kesintileri başlıyorEmeklilerin maaşına prim ve GSS kesintileri başlıyorEkonomi

Bu Haberleri Kaçırma...

Cesedi gölette bulunan Elif'in aracında şüphe çeken detaylar
Cesedi gölette bulunan Elif'in aracında şüphe çeken detaylar
İslam Memiş altın için bir kez daha ezber bozdu: ''Yükselişin sebebi Venezuela gerginliği değil''
İslam Memiş altın için bir kez daha ezber bozdu: ''Yükselişin sebebi Venezuela gerginliği değil''
Evlerinde öldürülen abla-kardeşin katili tanıdık çıktı!
Evlerinde öldürülen abla-kardeşin katili tanıdık çıktı!
İstanbul yeniden karlar altında kalacak... İstanbul'a yeni kar yağışı için tarih verildi!
İstanbul yeniden karlar altında kalacak... İstanbul'a yeni kar yağışı için tarih verildi!
Meteoroloji'den 36 il için sarı kodlu uyarı: Önce sağanak, sonra fırtına, ardından kar geliyor!
Meteoroloji'den 36 il için sarı kodlu uyarı: Önce sağanak, sonra fırtına, ardından kar geliyor!
Ev teslimi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti: 2 ölü
Ev teslimi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti: 2 ölü
Ekranların güzel oyuncusunun cesur dekoltesi olay oldu!
Ekranların güzel oyuncusunun cesur dekoltesi olay oldu!
İşte yeni yılda akciğerlerinizi 7 adımda temizlemenin formülü
İşte yeni yılda akciğerlerinizi 7 adımda temizlemenin formülü
Etiketler gss prim borcu gss prim borcu Genel Sağlık Sigortası bağ-kur prim borcu Bağ-Kur borçlu hastane devlet hastanesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu 8 gün önceden bilen gazeteciden bir olay iddia daha! İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu 8 gün önceden bilen gazeteciden bir olay iddia daha! Erdoğan'ın imzasıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü! Erdoğan'ın imzasıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü! Memur ve sözleşmeli tüm kamu çalışanların 2026 yemek bedelleri için tepki çeken karar! Memur ve sözleşmeli tüm kamu çalışanların 2026 yemek bedelleri için tepki çeken karar! ''Uyuşturucu'' ve ''cinsel menfaat''ten tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı ''Uyuşturucu'' ve ''cinsel menfaat''ten tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı Meteoroloji'den 36 il için sarı kodlu uyarı: Önce sağanak, sonra fırtına, ardından kar geliyor! Meteoroloji'den 36 il için sarı kodlu uyarı: Önce sağanak, sonra fırtına, ardından kar geliyor! Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın ''final'' teklifine yanıtı belli oldu Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın ''final'' teklifine yanıtı belli oldu Boşanma davası yılan hikayesine dönen tescilli güzel yine boşanamadı! Boşanma davası yılan hikayesine dönen tescilli güzel yine boşanamadı! Türkiye'nin 200 yıllık tarihi konağı yangında kül oldu! Türkiye'nin 200 yıllık tarihi konağı yangında kül oldu! Burası milyonluk İngiliz ve Arap yarış atlarının Türkiye'deki yuvası Burası milyonluk İngiliz ve Arap yarış atlarının Türkiye'deki yuvası Turkcell Süper Kupa'da finalin adı Galatasaray - Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa'da finalin adı Galatasaray - Fenerbahçe
Fitili yine MHP ateşlemişti... AK Parti'nin yeni Anayasa taslağında dikkat çeken ayrıntı Fitili yine MHP ateşlemişti... AK Parti'nin yeni Anayasa taslağında dikkat çeken ayrıntı Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan genç kız hayatını kaybetti Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan genç kız hayatını kaybetti Yurt dışından ucuza alışveriş dönemi bitti: 30 Euro'luk gümrük muafiyeti sıfırlandı! Yurt dışından ucuza alışveriş dönemi bitti: 30 Euro'luk gümrük muafiyeti sıfırlandı! Göreve geldiğinden beri tüm dengeleri altüst eden Trump: ''Beni görevden alacaklar'' Göreve geldiğinden beri tüm dengeleri altüst eden Trump: ''Beni görevden alacaklar'' O Türkiye'nin coğrafi işaretli, kışın üşütmeyen, şifa deposu lezzeti... O Türkiye'nin coğrafi işaretli, kışın üşütmeyen, şifa deposu lezzeti... 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırı! 4 şüpheli gözaltında! 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırı! 4 şüpheli gözaltında! Ekranların güzel oyuncusunun cesur dekoltesi olay oldu! Ekranların güzel oyuncusunun cesur dekoltesi olay oldu! Kurtlar Vadisi'nde Memati'nin sevgilisiydi... Son halini gören dönüp bir daha baktı Kurtlar Vadisi'nde Memati'nin sevgilisiydi... Son halini gören dönüp bir daha baktı 6 katlı binanın kolonları çatladı, onlarca kişi tahliye edildi! 6 katlı binanın kolonları çatladı, onlarca kişi tahliye edildi! Türkiye'nin kış turizminin ünlü otelinin ruhsatı iptal edildi! Türkiye'nin kış turizminin ünlü otelinin ruhsatı iptal edildi!