''Bağdadi'nin kardeşi defalarca Türkiye'ye geldi''

ABD'nin geçen ay sonunda Türkiye sınırındaki İdlib'de Suriye'nin kuzeyine düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilen IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin "beyin takımına" ilişkin yeni iddialar gelmeye devam ediyor.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli The National sitesi, Bağdadi'nin üç erkek kardeşinden birinin, IŞİD liderinin kuryesi olarak birçok kez İstanbul'a seyahat ettiğini ileri sürdü. Irak istihbaratından iki yetkiliye dayandırılan habere göre “Cuma el Bağdadi, örgütün Irak, Suriye ve Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşımı ve bazı paketlerin teslimatı için Suriye'nin kuzeyinden İstanbul'a gidip geliyordu” iddiası yer aldı.

SINIRLAR KEVGİRE DÖNDÜ

Siteye konuşan Türkiyeli eski bir güvenlik yetkilisi ise "Türkiye'nin sınırları uzun süredir bir kevgire dönmüş durumda" yorumunda bulundu.

Haberde ayrıca, Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın iddialara ilişkin yorum talebine yanıt vermediği belirtildi. Irak yönetimi, El Kaide uzantılı Heyet Tahir Şam kontrolündeki İdlib'in Barişa kasabasında yaşayan IŞİD liderinin 27 Ekim'de ölü ele geçirildiği ABD operasyonuna ilişkin istihbarat bilgisinin kendilerinden geldiğini savunmuştu.