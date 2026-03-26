Bağdat'ta görevli Türk askeri bölgeden tahliye edildi!

Milli Savunma Bakanlığı, NATO Irak Misyonu'nun çekilme kararı doğrultusunda Bağdat'taki Türk askerlerinin tahliye edildiğini duyurdu. Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından yapılan açıklamada, tahliye operasyonunun başarıyla tamamlandığı ve müttefik ülke personelinin çekilme faaliyetlerine de Türkiye'nin destek sağladığı vurgulandı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Toplantının ardından, Bakanlık tarafından basın mensuplarının sorularına yönelik açıklamalarda bulunuldu.

Bakanlık kaynaklarından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"NATO makamları tarafından bölgemizde son dönemde meydana gelen gelişmeler kapsamında, NATO Irak Misyonu'nun çekilmesi kararlaştırılmıştır. Bu karar doğrultusunda Irak’ın başkenti Bağdat’ta görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin ülkemize tahliyesi başarıyla gerçekleştirilmiştir. NATO tarafından yürütülen çekilme planı kapsamında Müttefik ülke personelinin tahliye faaliyetlerine de ülkemiz tarafından destek sağlanmıştır."

Kurulması planlanan NATO çok uluslu Kolordu Karargah'ına ilişkin yapılan açıklamada "Bakanlığımız tarafından, 2023 yılında NATO Güneydoğu Bölgesel Planı kapsamında bir Kolordu Karargâhı kurulmasına yönelik çalışmaların başlatılması emredilmiş ve bu niyetimiz 2024 yılında NATO'ya beyan edilmiştir" dendi.

DHA / İHA