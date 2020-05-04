Bağış kampanyası tartışması ters tepti: Son anket Erdoğan'ı çok üzecek!

Avrasya Araştırma Şirketi, Covid-19 pandemisinin Nisan ayına ait toplumsal ekonomik ve siyasal etkileri araştırmasının verilerini paylaştı.

Salgın döneminde CHP'li belediyelerin oyunu arttırdığı gözüküyor.

"İKİ ŞEHİR DİKKAT ÇEKİYOR, KALESİ OLABİLİR"

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, sonuçlarla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Bence en çok dikkat çekenler Antalya ve Aydın. Ankara, İstanbul zaten ulusal gündem ve görünürlükleri çok yüksek. Antalya ve Aydın öyle değil. Antalya yeni İzmir gibi CHP kalesi haline geliyor Aydın'da Özlem Çerçioğlu ilk seçiminde aldığı oyun iki katından fazla alıyor. Müthiş! Adana harika gidiyor. Adana da yeni CHP kalesi olma yolunda. Eskişehir, Hatay gibi yerlerde belediye başkanları doyum noktasında seçildikleri halde çıtayı zorlamaya devam ediyorlar."