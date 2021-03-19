Baharı beklerken kar geri dönüyor! Meteoroloji tarih verdi

Meteorolojiden alınan son verilere göre bugün yurdun bazı il ve bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış, karla karışık yağmur, kar ve fırtına bekleniyor. Hafta sonu ise sıcaklıklar artacak ancak pazartesi günü yeni yağışlı hava sistemi geliyor.

Meteoroloji'nin haftalık hava tahminlerine göre, hafta sonu sıcaklıklar artıyor ancak pazartesi gününden itibaren tüm yurt yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.

SOĞUK VE KAR DÖNÜYOR

Pazartesi gününden itibaren etkili olacak yağışlar, sıcaklıkların düşmesiyle kar yağışına dönüşecek. Meteoroloji'nin raporuna göre salı günü iç ve doğu kesimlerde kar yağışı, Batı Karadeniz'de ise karla karışık yağmur bekleniyor. Çarşamba günü ise İstanbul dahil tüm Marmara bölgesiyle birlikte iç ve doğu kısımlarda karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

İşte Meteoroloji'nin hava durumu açıklaması:

Hafta sonunda hissedilir derecede artacak olan hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren Ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege'nin yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; sabah saatlerinden itibaren İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın güneybatısında (il merkezi, Turgutlu, Ahmetli, Salihli ve Gölmarmara) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Buna göre olası ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor. Buna göre meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















