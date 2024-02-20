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Baharın habercisi ilk cemre düştü

Baharın habercisi ilk cemre düştü
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Baharın habercisi olarak bilinen ilk cemre havaya düştü. Cemre, 27 Şubat'ta suya, 6 Mart'ta ise toprağa düşecek.

Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemrenin ilki havaya düştü. 'Sıcaklık' ve 'sıcaklığın yükselişi' anlamlarında kullanılan cemre, 27 Şubat'ta suya, 6 Mart'ta ise toprağa düşecek.

Cemre nedir?

Türk Dil Kurumu’na göre cemre, ‘Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi’ demektir. Ateş, ve kor anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. Cemre düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor. Cemre düşmesi hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

İHA

Etiketler bahar İlk cemre hava toprak cemre tarihleri
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