Bahçeli askeri harekat için kurban kestirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatı sonrası Ülkü Ocakları Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle genel merkez binasında 9 koç kesti.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültü Vakfı Genel Merkez binasında yapılan törende Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sayın Sinan Ateş, “Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, sınır ötesine hareket eden ordumuza muzafferiyetler, muvaffakiyetler diliyoruz. Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin talimatları ile 9 adet koçu, Koçyiğitlerimize kurban ediyoruz. İnşallah, hayırlısı ile gidip gelmeyi Allah nasip etsin” diye konuştu.