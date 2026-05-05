  3. Bahçeli bebek katili Abdullah Öcalan için verilmesini istediği statüyü açıkladı!

Bahçeli bir kez daha açık açık bebek katili Öcalan için statü istedi!

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'a yönelik yaptığı çağrıyla terörsüz Türkiye sürecini başlatan MHP lideri Bahçeli, Öcalan için bir kez daha "yasal statü" çağrısı yaparak, sürecin yönetimi için "Barış Süreci Koordinatörlüğü" kurulmasını teklif etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, haftalık grup toplantısında Türkiye’nin terörle mücadelesi ve dış politikadaki stratejik hamlelerine dair çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefinin bir teslimiyet değil, büyük Türkiye idealinin ana sütunu olduğunu vurgularken, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın durumuyla ilgili yeni bir safhaya geçilmesi gerektiğini savundu.

"Statü Meselesi Yokmuş Gibi Davranamayız"

Bahçeli, terörün tamamen tasfiyesi ve silahların bırakılması sürecinde Abdullah Öcalan’ın statüsünün netleşmesi gerektiğini belirtti. Bu konunun hukuki, siyasi ve vicdani ölçüler içinde ele alınmasının "mekanik bir zorunluluk" olduğunu ifade eden MHP lideri, "Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir. Statü açığı varsa, bu Türkiye Cumhuriyeti lehine ele alınmalıdır" dedi.

"Barış Süreci Koordinatörlüğü"

Teklifi Sürecin siyasallaşma ve toplumsal onarım aşamalarını yönetmek için somut bir mekanizma öneren Bahçeli, "Bu tartışmaları son vermek için bunun adının 'Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü' olmasını öneriyorum" ifadelerini kullandı. Temennilerinin PKK’nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapması olduğunu belirten Bahçeli, temel amacın silahların tamamen susması olduğunu hatırlattı.

Fransa ve Yunanistan'a "Napolyonculuk" Resti

Dış politikada da sert mesajlar veren Bahçeli, Doğu Akdeniz ve Ege’deki gelişmelere değindi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u "Napolyonculuk hevesine kapılmakla" eleştiren Bahçeli, Türkiye’nin deniz yetki alanlarından ve Kıbrıs Türk’ünün haklarından asla taviz verilmeyeceğini vurguladı. Bahçeli, "Yunanistan'ın maksimalist talepleri hukuk üretmez" diyerek bölgedeki çevreleme çabalarına karşı Türkiye'nin masada kendi aklıyla oturduğunu söyledi.

"MHP Türkiye’nin Sigortasıdır"

Partisinin adının terörle yan yana getirilmesine asla izin vermeyeceklerini belirten Bahçeli, MHP'nin vatanın her karışında kardeşliği hakim kılma sorumluluğuyla hareket ettiğini ve bu yolda gerekirse "gövdesini taşın altına koyacağını" ifade ederek konuşmasını sonlandırdı.

 

Akran şiddeti değil, çocuk şiddeti! 3 çocuk sokakta yaşayan yaşlı adamı acımasızca dövdü!
Kızını 12 kurşunla öldüren caniden şikayetçi olmadı: ''Vicdanım rahat''
Otomobil alacaklar dikkat: Sıfır kilometre araçlarda mayıs fiyatları belli oldu
Teşkilat'ın güzeli ayrıldığı sevgilisiyle yeniden birarada... Aşklarına bir şans daha verdiler!
Ankara'da 579 Milyon TL'ye satılan ev sosyal medyayı salladı
Survivor'da apar topar hastaneye kaldırılan Bayhan'dan korkutan haber!
Karadenizli vatandaş satın aldığı balığın ne olduğunu öğrenince koşup denize saldı
12 ilde yeniden kuvvetli sağanak alarmı verildi! Sel ve su baskınlarına dikkat
Etiketler Devlet Bahçeli MHP grup toplantısı abdullah öcalan statü yasal statü barış süreci koordinatörlüğü terörsüz Türkiye
