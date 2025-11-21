Bahçeli elinde 50 bin canı olan bebek katili Öcalan'a neden kurucu önder dediğini açıkladı

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısına bundan 1 yıl önce TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı çağrı ile terörsüz Türkiye sürecini başlatan MHP lideri Bahçeli, bir dönem TBMM kürsüsünden idam ipi attığı bebek katili Öcalan'a neden "kurucu önder" dediğini açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili üst üste ezber bozan adımlarını atmaya devam ediyor. 

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için geçen yıl yaptığı "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, Umut Hakkı’nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın” dedi. Bahçeli, “Ne Kandil, ne Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız" çağrısıyla terörsüz Türkiye sürecini başlatmıştı.

Bahçeli geçen yıl imzasını attığı bu ezber bozan açıklamasının ardından yürütülen terörsüz Türkiye sürecinde geçtiğimiz günlerde yaptığı "komisyon üyesi milletvekilleri İmralı'ya gidip Öcalan ile görüşmeli" çağrısında bugün vites büyütüp "Açık açık söylüyorum, gerekirse alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya giderim" ifadelerini kullanarak İmralı'ya bizzat giderek Öcalan ile görüşebileceğini söylemişti.

Öcalan için "umut hakkı" imkanını da gündeme taşıyan Bahçeli son bir yılda Öcalan için sık sık "kurucu önder" ifadelerini kullanmış ve büyük eleştirilerin hedefi olmuştu.

Bahçeli, son olarak partisinin genel merkezinde Gazeteci Ceyhun Bozkurt'u ağırladı ve yine çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Çözüm sürecinde gelinen aşamayı olumlu bulduğunu belirten Bahçeli, "Geçmişte Öcalan’a teröristbaşı, bebek katili, elebaşı gibi ifadeler kullandık. Ama gelinen noktada artık Türkiye’nin terörün tamamen hayatımızdan çıkması söz konusu. Öcalan’ın kuruluş sürecinden bu yana örgüt üzerindeki etkisini biliyoruz. Bu nedenle de 'kurucu önder' ifadesini kullandım. Kullanıyorum." dedi.

"İmralı’ya gidişi savunmamı eleştiriyorlar." diyen Bahçeli şöyle devam etti:

"Önünüze bir Türkiye haritası açın. Parmağınızı Silivri’nin üstüne koyun. Bakın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde. Sonra parmağınızı İmralı Adası’nın üstüne koyun. O da Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde. Silivri’ye gidişle İmralı Cezaevi’ne gidiş arasında ne fark var? Yok. Silivri’ye gidiliyorsa İmralı’ya da gidilir. Bu mesele emperyalist-siyonist saldırgan politikalardan bağımsız düşünülemez. Terör gündemden çıktığında Türkiye temel sorunlarına yönelecektir."

 

