Bahçeli enflasyon hedefini açıkladı

MHP lideri Bahçeli, Bursa'da '2023'e doğru aday belli karar net' mitinginde ekonomiye dair iddialı açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Hiç kimse merak etmesin, enflasyon çıktığı gibi inecektir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bursa'da '2023'e doğru aday belli karar net' mitinginde açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, "HDP'ye bakanlık vermek demek, teröristlerin tıpkı belediyeler gibi bakanlıklara da yerleşmesi demektir" dedi.

Ekonomik krize de değinen Bahçeli "Hiç kimse merak etmesin, enflasyon çıktığı gibi inecektir, ama asıl fitne fücur enflasyonunun, tezvirat ve tefrika stokundaki artışın önüne geçmek, buna engel olmak da boynumuzun borcudur" ifadelerini kullanarak iddialı açıklamalarda bulundu.

Bahçeli konuşmasında sık sık Millet İttifakı'nı hedef alarak, "Kılıçdaroğlu’nun KHK sözleri ABD’ye verilmiş güvencedir" iddiasında bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan kısımlar şöyle:

MHP'yi küçümseme yanlışına düşen soytarılara diyorum ki cesaretiniz varsa Sivas'tan sonra gelin de Bursa'ya bakın. 3 hilalin bariyerleri nasıl yıkıp geçtiğine şahit olun. Türkiye düşmanlarına piyonluk yapan bir avuç devşirme istedi diye ülkülerimizin kubbesi asla devrilmez. Ayrılıkta azap birlikte rahmet olduğunu çok iyi biliyoruz. Taviz vermeyeceğiz teslim olmayacağız tembellik göstermeyeceğiz mutlaka kazanacağız.

“ARAMIZDA AYRIK OTU BULUNDURMAYACAĞIZ”

Aramızda ayrık otu bulundurmayacağız, saflarımızı sık tutacağız. Mutlaka Allah’ın izni ile başaracağız. Taviz vermeyeceğiz, mutlaka kazanacağız. Cumhuriyet’in 100. yılında cumhurun zaferine ulaşacağız. Sözümüz sözdür, kararımızın da sonuna kadar arkasındayız. Oyalanma anlayışında değiliz. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Erdoğan’dır. Zillete karşı aynı mevzideyiz, Türkiye düşmanlarına karşı aynı cephedeyiz.

MİLLET İTTİFAKI’NI HEDEF ALDI

Vatansız millet neyse Türkiye’nin karşısına geçmiş zillet ittifakı da odur. Zillet partileri ile ulaşılacak bir gelecek yoktur. Karanlık zihniyet açısından bir farkları yoktur. Bu ittifakın çatısını alev almıştır. Paçası tutuşan Kılıçdaroğlu 'inadına beraber olacağız' demiştir. Beraberlik inançla olur, inatla değil.

Ahtapotun 6 ayağı bellidir, diğer iki ayağı HDP ile emperyalizmin ana unsurlarıdır. Zillet ittifakının içinden en azından dürüst açıklamalar yapanlar da vardır. HDP'nin desteğiyle Büyükşehir Belediyesini kazanan partiler şimdi HDP'ye bakanlık vaadinde bulunmuştur. Tepkiler yükselince CHP'nin geri adımı kurnazca bir manevradır. Türk milleti asla müsaade etmez, etmeyecektir. HDP'ye bakanlık vermek demek, teröristlerin tıpkı belediyeler gibi bakanlıklara da yerleşmesi demektir.

MUHALEFETİN ADAYINI, BIDEN’A BAĞLADI

Bursa'dan söylüyorum; zillet ittifakı kaostur krizdir kifayetsizdir. Türkiye'yi onlarca yıl geriye götürme projesidir. Boşuna milletimizi meşgul etmesinler. Zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayını dış güçler belirleyecektir. Türkiye’nin düşmanlarının elini eteğini öpmeden aday çıkaramazlar. Kılıçdaroğlu’nun KHK sözleri ABD’ye verilmiş güvencedir. ABD Başkanı Biden’dan onay almadan adayımız budur diyemezler.

YUNANİSTAN'A TEPKİ

Dileğimiz Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an evvel sona ermesidir. Bir çift sözüm de Yunanistan hükümetindedir. Yunanistan damarımıza basmaktan vazgeçmelidir. Tacizlerine derhal son vermelidir. Üzerinde haksız ve hukuksuz şekilde oturuduğu adalar hakkımızdır. Bu ülke yönetimi ayağımızın altında dolaşmaktan, damarımıza basmaktan vazgeçmelidir, taciz ve tahriklerine derhal son vermelidir. Ayranımızı kabartmasınlar, sabrımızı zorlamasınlar. Denize dökülmeyi tekrar canları çekiyorsa sadece bize söylesinler. Ege'nin bir yakasından diğer yakasına ulaşmak bizim için çocuk oyuncağıdır.

EKONOMİYE DAİR İDDİALI SÖZLER

Hiç kimse merak etmesin, enflasyon çıktığı gibi inecektir, ama asıl fitne fücur enflasyonunun, tezvirat ve tefrika stokundaki artışın önüne geçmek, buna engel olmak da boynumuzun borcudur.