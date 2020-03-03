Bahçeli Kılıçdaroğlu'nun elini neden sıkmadı ?

MHP Lideri Bahçeli, İdlib şehitlerinden Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın cenaze töreninde CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadı. Bahçeli'nin, Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği "Şehitler tepesi boş kalacak" sözüne çok sinirlendiği ve bu yüzden elini sıkmadığı ortaya çıktı.



Türkiye'nin Esad rejimi ile masaya oturması gerektiğini her fırsatta dile getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Türkiye'nin gerekirse Şam'a kadar ilerlemesi gerektiğini belirten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şehit cenazesinde karşı karşıya geldi.

İdlib şehitlerinden Uzman Onbaşı Halil Çankaya için Ankara'da düzenlenen cenaze töreninde MHP Lideri Devlet Bahçeli, alana sonradan gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadı.

BAHÇELİ, KILIÇDAROĞLU'NA ÇOK KIZGIN

Bu olay sonrası Ankara kulisleri hareketlendi ve Bahçeli'nin bu tavrının sebebi merak konusu oldu. Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na çok kızgın. Sebebi ise Kılıçdaroğlu'nun izlediği politika.

Parti yönetiminden kaynakların aktardığına göre, İdlib'den gelen şehit haberleri sonrası CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun izlediği politika ve açıklamaları MHP Liderini rahatsız etti.

"ŞEHİTLER TEPESİ BOŞ KALACAK" SÖZÜNE ÇOK SİNİRLENDİ

Öte yandan Bahçeli'nin, Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği "Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacak" sözüne de bir hayli sinirlenmiş durumda olduğu belirtildi.