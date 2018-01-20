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  3. 20 Ocak 2018 15:38

Bahçeli'den Afrin operasyonuna ilk yorum

MHP Genel Başkanı, fiilen başlayan Afrin operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'den Afrin operasyonuna ilk yorum
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MHP Genel Başkanı, fiilen başlayan sınır ötesi operasyon için "Allah ordumuzu muvaffak etsin" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında Afrin operasyonunun fiilen başladığını ilan etmesi üzerine bir açıklama yaptı.

Bahçeli, "Allah ordumuzu muvaffak etsin. Devletimiz, milletimiz için hayırlı olsun" sözleriyle operasyonu yorumladı.

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Operasyonda Türk ordusu ve Özgür Suriye Güçleri'nin (ÖSO) nihai hedefi, Afrin'deki YPG teröristlerini bölgeden çıkarmak.

operasyon , mhp , erdoğan , afrin
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