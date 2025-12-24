  1. Anasayfa
Bahçeli'den Ankara'daki uçak kazası için dikkat çeken sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesine ilişkin ''Türkiye-Libya arasındaki samimi ve yakın diyalogların arttığı, karşılıklı hak ve çıkarların eşgüdüm halinde müdafaa edildiği bir dönemde vaki uçak kazası hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücüdür.'' dedi.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak dün gece saatlerinde Ankara’nın Haymana ilçesinde düştü. Enkaz alanında uçağın karakutusu ve ses kayıt cihazına ulaşıldı. Yapılacak incelemelerin ardından kazanın sebebi ortaya çıkacak. 

BAHÇELİ: UÇAK KAZASI DÜŞÜNDÜRÜCÜ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, uçak kazasına ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Bahçeli, "Resmi bir ziyaret maksadıyla Türkiye'ye gelen, aralarında Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ile Kara Kuvveleri Komutanı Korgeneral Alfitory Jribil'in de yer aldığı 5 kişiden müteşekkil Libya heyetinin dönüş yolculuğu maalesef faciayla sonlanmıştır. Dün akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Libya'nın başkenti Trablus'a gitmek üzere havalanan Falcon 50 tipi özel jet Haymana civarında düşmüştür. Bu elim ve feci olayda Libya heyetinin yanı sıra 3 kişiden oluşan mürettebat da hayatını kaybetmiştir. Türkiye-Libya arasındaki samimi ve yakın diyalogların arttığı, karşılıklı hak ve çıkarların eşgüdüm halinde müdafaa edildiği bir dönemde vaki uçak kazası hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücüdür. Tarihi, siyasi, ekonomik ve köklü ilişkilerimiz olan Libya'nın acısı elbette Türkiye'nin de acısıdır. Bu münasebetle dost ve kardeş ülke Libya’ya taziyelerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

