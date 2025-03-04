Bahçeli'den bir sürpriz telefon görüşmesi daha: Yılmaz Erdoğan'ı aradı

Geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatı sonrasında evinde istirahitine devam eden yeni sürecin mimarı MHP lideri Bahçeli, ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan'ı aradı. Görüşmede Yılmaz Erdoğan'ın yeni süreç ile ilgili olarak Bahçeli'ye teşekkür ettiği öğrenildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. EKOL TV'nin aktardığına göre görüşmede Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine katkılarından dolayı Bahçeli'ye teşekkür etti., MHP liderinden dikkat çeken bir karşılık geldi.

Bu teşekküre karşı ise MHP liderinden dikkat çeken bir karşılık geldi. Bahçeli, Erdoğan'ın yazıp başrolünü üstlendiği İnci Taneleri dizisini beğenerek takip ettiğini belirtti.

Ayrıca Bahçeli, sanatçının dizide canlandırdığı karakterin oturaklı bir duruş sergilediğini vurgulayarak, başarılı performansından dolayı tebrik etti.