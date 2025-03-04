  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bahçeli'den bir sürpriz telefon görüşmesi daha: Yılmaz Erdoğan'ı aradı

Bahçeli'den bir sürpriz telefon görüşmesi daha: Yılmaz Erdoğan'ı aradı

Bahçeli'den bir sürpriz telefon görüşmesi daha: Yılmaz Erdoğan'ı aradı
Güncelleme:

Geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatı sonrasında evinde istirahitine devam eden yeni sürecin mimarı MHP lideri Bahçeli, ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan'ı aradı. Görüşmede Yılmaz Erdoğan'ın yeni süreç ile ilgili olarak Bahçeli'ye teşekkür ettiği öğrenildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. EKOL TV'nin aktardığına göre görüşmede Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine katkılarından dolayı Bahçeli'ye teşekkür etti., MHP liderinden dikkat çeken bir karşılık geldi.

Bu teşekküre karşı ise MHP liderinden dikkat çeken bir karşılık geldi. Bahçeli, Erdoğan'ın yazıp başrolünü üstlendiği İnci Taneleri dizisini beğenerek takip ettiğini belirtti.

Ayrıca Bahçeli, sanatçının dizide canlandırdığı karakterin oturaklı bir duruş sergilediğini vurgulayarak, başarılı performansından dolayı tebrik etti.

Etiketler Yılmaz Erdoğan Devlet Bahçeli teşekkür yeni süreç süreç
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Akaryakıtta tabelalar bir kez daha değişti.. Bu fırsat kaçmaz! Koşun depoları doldurun! Akaryakıtta tabelalar bir kez daha değişti.. Bu fırsat kaçmaz! Koşun depoları doldurun! Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı Boşanma davalarında nafaka, tazminat ve velayet sil baştan değişiyor Boşanma davalarında nafaka, tazminat ve velayet sil baştan değişiyor Son Başbakan Binali Yıldırım hakkında suç duyurusu Son Başbakan Binali Yıldırım hakkında suç duyurusu Sırrı Süreyya Önderden, Erdoğan, Bahçeli, Özel ve Öcalan için dikkat çeken açıklamalar Sırrı Süreyya Önderden, Erdoğan, Bahçeli, Özel ve Öcalan için dikkat çeken açıklamalar Antalya'da düşen yıldırım apartmanı delip geçti! Antalya'da düşen yıldırım apartmanı delip geçti! Ankara Valiliği'nden apartmanlardaki kedi ve köpeklere kota kararı! Ankara Valiliği'nden apartmanlardaki kedi ve köpeklere kota kararı! Bahar geri geldi: Termometreler 24 dereceyi gösterecek! Bahar geri geldi: Termometreler 24 dereceyi gösterecek! Filistinli güzel Bella Hadid'ten Ramazan Ramazan ayında Müslümanlara seslendi Filistinli güzel Bella Hadid'ten Ramazan Ramazan ayında Müslümanlara seslendi Trump dediğini yaptı; tüm piyasaları saracak imza Trump dediğini yaptı; tüm piyasaları saracak imza
Ersan Şen ve Fuat Uğur canlı yayında birbirine girdi! Ersan Şen ve Fuat Uğur canlı yayında birbirine girdi! Son düdük çaldı, sahanın içi bir anda savaş yerine döndü! Son düdük çaldı, sahanın içi bir anda savaş yerine döndü! Yarısı bizden kampanyasıyla kentsel dönüşüm çağrısı: ''Gelin sizin de yuvanızı dönüştürelim'' Yarısı bizden kampanyasıyla kentsel dönüşüm çağrısı: ''Gelin sizin de yuvanızı dönüştürelim'' Okan Buruk'tan canlı yayında çarpıcı açıklama ''İstifa diyen Fenerbahçelidir!'' Okan Buruk'tan canlı yayında çarpıcı açıklama ''İstifa diyen Fenerbahçelidir!'' Wanda Nara'dan Mauro Icardi hakkında skandal suçlama! Wanda Nara'dan Mauro Icardi hakkında skandal suçlama! Genç bir kadın İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kayboldu! Genç bir kadın İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kayboldu! Nurgül Yeşilçay’dan yıllar sonra gelen Asmalı Konak itirafı Nurgül Yeşilçay’dan yıllar sonra gelen Asmalı Konak itirafı