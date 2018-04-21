Bahçeli'den olay olacak Beşiktaş yorumu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olaylı geçen derbiyle ilgili "İzleme imkanı bulamadım. Çünkü erken seçim çalışmalarıyla ilgili yoğunluğumuz vardı. Ancak Beşiktaş'ın hocası Türkiye'nin hocasıdır. Türkiye'yi dünya üçüncülüğüne taşımış bir değerdir. Kendisine yapılmış olan bu saldırıyı şiddetle kınadım. Hocamı da aramak suretiyle geçmiş olsun dileklerimi bildirdim. Beşiktaş sahadan kaçmaz. Ben Beşiktaşlı olarak söylüyorum" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran'da yapılacak olan erken seçim için Cumhurabaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması için çalışacaklarını söyledi ve "Cumhur ittifakı içinde kendi siyasi kimliğimizi koruyacağız" dedi.

Bahçeli, İYİ Parti'nin seçime girmesini engellemeye yönelik iddialar olduğunun sorulması üzerine "Basın bir gün de doğru yazsın" dedi ve asıl soruyu cevaplamadı.

Bahçeli, olaylı geçen derbiyle ilgili soru sorulması üzerine, "Derbiyle ilgili İzleme imkanı bulamadım. Çünkü erken seçim çalışmalarıyla ilgili yoğunluğumuz vardı. Ancak Beşiktaş'ın hocası Türkiye'nin hocasıdır. Türkiye'yi dünya üçüncülüğüne taşımış bir değerdir. Kendisine yapılmış olan bu saldırıyı şiddetle kınadım. Hocamı da aramak suretiyle geçmiş olsun dileklerimi bildirdim. Beşiktaş sahadan kaçmaz. Ben Beşiktaşlı olarak söylüyorum" dedi.