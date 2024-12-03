Bahçeli'den sahte döviz açıklaması: ''Külliyen yalan''
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
MHP lideri Bahçeli, sahte banknot iddialarına ilişkin konuştu. Bahçeli "Panik ortamının Kapalıçarşı'ya kadar sirayet etmesi döviz bürolarının alım satımı kesmesi Türkiye'ye yönelik bir operasyondur." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin bugünkü grup toplantısında sahte dolar iddialarına ilişkin "600 milyon dolara yakın sahte paranın piyasaya sürüldüğüne dair iddialar bir maksatta olup saptırmadır. Sahte para iddiaları külliyen yalandır. Panik ortamının Kapalıçarşı'ya kadar sirayet etmesi döviz bürolarının alım satımı kesmesi Türkiye'ye yönelik bir operasyondur." dedi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol