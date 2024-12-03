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Bahçeli'den sahte döviz açıklaması: ''Külliyen yalan''

Bahçeli'den sahte döviz açıklaması: ''Külliyen yalan''
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MHP lideri Bahçeli, sahte banknot iddialarına ilişkin konuştu. Bahçeli "Panik ortamının Kapalıçarşı'ya kadar sirayet etmesi döviz bürolarının alım satımı kesmesi Türkiye'ye yönelik bir operasyondur." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin bugünkü grup toplantısında sahte dolar iddialarına ilişkin "600 milyon dolara yakın sahte paranın piyasaya sürüldüğüne dair iddialar bir maksatta olup saptırmadır. Sahte para iddiaları külliyen yalandır. Panik ortamının Kapalıçarşı'ya kadar sirayet etmesi döviz bürolarının alım satımı kesmesi Türkiye'ye yönelik bir operasyondur." dedi.

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Etiketler MHP mhp grup toplantısı Devlet Bahçeli sahte dolar sahte euro
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