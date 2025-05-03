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Bahçeli'den Sırrı Süreyya Önder'e vedası böyle oldu

Bahçeli'den Sırrı Süreyya Önder'e vedası böyle oldu
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MHP lideri Bahçeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in ardından bir başsağlığı mesajı yayınladı. Bahçeli'nin mesajındaki "Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik." ifadeleri dikkat çekti.

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası 15 Nisan'da hastaneye kaldırılarak ameliyat edilen ve yaklaşık 12 saat süren ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavi altında olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Önder'in vefatı sonrasında siyasilerden açıklamalar peş peşe gelirken eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyla yeni bir süreci başlatan Bahçeli'den de bir açıklama geldi.

İşte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin taziye mesajı:

"Sanat ve siyaseti şahsında birleştirip buluşturan, sade hayatı ve sağduyulu vasfıyla halk nezdinde saygı ve sevgiye müstahak olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’i maalesef kaybettik. Hakikaten çok üzgünüm. Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki, terörsüz Türkiye’nin tezahürü Merhum Önder’e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır. Sırrı Bey kardeşime Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, cennetiyle, cemaliyle ve mermahetiyle mükafatlandırmasını diliyorum. Kederli ailesinin, DEM Parti camiasının, sevenlerinin ve seçmenlerinin, elbette hepimizin başı sağ olsun diyorum."

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Etiketler Devlet Bahçeli Sırrı Süreyya Önder MHP dem parti
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