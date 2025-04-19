Bahçeli'den Tarkan'a başsağlığı telefonu
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MHP lideri Bahçeli, geçtiğimiz günlerde annesi Neşe Tevetoğlu'nu kaybeden ünlü sanatçı Tarkan'ı telefonla arayarak başsağlığı diledi.
Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı Devlet Bahçeli, annesini kaybeden ünlü sanatçı Tarkan'ı telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Tevetoğlu için Maltepe Cumhuriyet Camii'nde cenaze töreni düzenlenmişti.
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