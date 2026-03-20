  3. Bahçeli'den Türkeş'in kabrinde dikkat çeken ifadeler; bayram sonrasını işaret etti

MHP lideri Bahçeli, Ramazan Bayramı namazı sonrası merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarına konuşan Bahçeli, bayram sonrasını işaret ederek "Yeni ve güçlü bir Türkiye'nin inşasında önemli adımların atılacağı bir döneme giriyoruz" dedi.

 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, her bayram olduğu gibi bu bayramda da ilk ziyaretini Milliyetçi Hareket'in kurucu lideri Alparslan Türkeş’in anıt mezarına yaptı.

Partililerle birlikte okunan duaların ardından gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, Türkiye’nin önündeki yeni takvimi açıkladı.

"Üzüntülü Bir Bayram Karşılıyoruz"

Dünyadaki ve bölgedeki gelişmelere dikkat çeken Bahçeli, çatışma ortamının bayram sevincine gölge düşürdüğünü ifade etti:

"Bayramı maalesef üzüntülü bir şekilde karşılamaktayız. Ülkemiz çevresindeki çok yönlü siyasi çatışmaların ve ülkeler arası gerilimlerin yaygınlaştığı bir ortamda yeni bir döneme giriyoruz. Türk milletinin ve İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum."

Bayram Sonrası Yeni Yol Haritası

Bahçeli, iç siyasete ve devlet yönetimine dair "inşa" sürecinin sinyalini şu sözlerle verdi:

"Önümüzdeki dönem, bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin inşasında önemli hizmetlerin ve adımların atılacağı bir dönem olacaktır. En önemli mesele, Meclis'te temsil edilen tüm siyasi partilerin Türkiye'nin meselelerini çözebilecek bir görüş ve ağız birliği içinde olmalarıdır. Bu verimli çalışmayı temenni ediyorum."

Siyasi Kulislere Mesaj

Bahçeli'nin "adımlar atılacak" ve "Meclis'te verimli çalışma" vurgusu, Ankara kulislerinde bayram sonrası gündeme gelmesi beklenen yeni anayasa çalışmaları veya kapsamlı reform paketlerinin işareti olarak yorumlandı.

