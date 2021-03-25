Bahçeli'nin danışmanına hapis cezası

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Hüseyin Sözlü hakkında hapis cezası verildi. Şeyma Subaşı'na hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Hüseyin Sözlü 5 ay hapis cezası aldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Hüseyin Sözlü, iki yıl önce seçimleri kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şeyma Subaşı hakkında ifadeler kullanmıştı.

Yerel seçimlerde yeniden başkanlık için yarışan ve seçimi %42,83 oy ile ikinci sırada tamamlayan Sözlü, "Bilcümle taklacılar, Acun'dan boşanmış Şeyma gibi anında başka kucaklara atlayıp, üzerine bir de dava adamlığı adına habire vecizeler paylaşmazlar mı! Ahlak üzerine ahkam kesmezler mi!" ifadelerini kullanmıştı.

5 AY HAPSİNE KARAR VERİLDİ

Bu sözlerin ardından Şeyma Subaşı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına avukatı Emek Emre aracılığıyla hakaret suçundan kamu davası açmıştı. Dava kapsamında yapılan soruşturma neticelendi.

Hürriyet'in haberine göre; Eski Başkan Hüseyin Sözlü hakkında Asliye Ceza Mahkemesi, Şeyma Subaşı'na karşı hakaret suçunu işlediğine karar verip 5 ay hapis cezasına hükmetti.