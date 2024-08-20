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Bahçeli'nin odasındaki 17:25'te duran saat için MHP'den açıklama

Bahçeli'nin odasındaki 17:25'te duran saat için MHP'den açıklama
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MHP lideri Bahçeli'nin MHP Genel Merkezi'ndeki makam odasında 17:25'te durdurulan saatle ilgili tartışmalar sonrasında MHP'den konuyla ilgili bir açıklama geldi.

 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un ziyaretinde paylaşılan fotoğrafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hesap sorma saatinin hala odasında olduğu görüldü.

Daha önce saate ilişkin Bahçeli, “Pilini ben çıkarttım, 17-25’e sabitledim, hesabının sorulması vaadimizden asla geri adım atmayız” demişti.

Söz konusu saatin fotoğraf karesinde görülmesi Bahçeli'den AKP'ye mesaj olarak değerlendirilirken, gazeteci Hande Fırat, 17-25 Aralık'ı gösteren saat iddialarını MHP üst yönetimine sordu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fırat, "Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Ali Koç ve beraberindeki heyeti kabul ederken, makam odasındaki 17-25 Aralık’ ı gösteren saat ile ilgili iddiaları MHP üst yönetimine sordum.

MHP üst yönetimi şu yanıtı verdi: 'FETÖ’nün Türkiye üzerindeki 15 Temmuz’a giden eylemlerinin başlangıç noktasına atıf."

NE OLMUŞTU ?

Söz konusu 17-15 Aralık süreci, 2013-2014 yıllarında yürütülen ve 4 kabine üyesinin yolsuzluk suçlamaları üzerine istifasıyla sonuçlanan operasyonlar süreciydi. Söz konusu soruşturmalar AKP tarafından ‘FETÖ kumpası’ olarak nitelendirilmişti.

Etiketler MHP 17.25 saat 17.25 Devlet Bahçeli devlet bahçeli'nn odası
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