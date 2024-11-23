  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bahis reklamı yapan fenomenlerin kazancı dudak uçuklattı

Bahis reklamı yapan fenomenlerin kazancı dudak uçuklattı

Bahis reklamı yapan fenomenlerin kazancı dudak uçuklattı
Güncelleme:

Yasa dışı bahis reklamı yapan fenomenlerin her paylaşım için 250 bin lira aldığı ortaya çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yaparak takipçilerini teşvik eden ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları saptanan sosyal medya fenomenlerine yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinasyonunda İzmir, İstanbul, Antalya, Adana ve Bursa'da gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'unun tutuklandığı soruşturmaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.

Buna göre İzmir'de 11 Temmuz'daki yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan B.A.'nın bahis sitesi tanıtımı içeren paylaşımlarını menajeri H.Y. aracılığıyla yaptığını ifade etmesi sonrası telefon kayıtları ve banka hesap dökümleri incelendi.

H.Y. ile sosyal medyada çok sayıda takipçisi bulunan P.S.B'nin yasa dışı bahis çeteleriyle yüksek takipçisi bulunan sosyal medya fenomenleri arasında komisyon karşılığı aracılık yaptığı belirlendi.

Güzellik, seyahat, moda ve eğlence gibi çeşitli kategorilerde paylaşımlar yapan ve yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan fenomenlere ulaşan H.Y ve P.S.B'nin takipçi sayıları ve tanınırlığına göre reklam geliri teklif ettiği saptandı.

Teklifi kabul eden fenomenlere paylaştıkları görüntü başına 250 bin liradan başlayan tarifelerle ödeme yapıldığı, para trafiğinin banka ve kripto hesapları üzerinden yürütüldüğü belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde paylaşımları menajerler aracılığıyla yaptıklarını, suç olduğunu bilmediklerini savundukları, pişman olduklarını söyledikleri öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinasyonunda dün İzmir, İstanbul, Antalya, Adana ve Bursa'da gözaltına alınan 16 şüpheliden aralarında H.Y. ve P.S.B'nin de bulunduğu 10'u tutuklanmıştı.

AA

Etiketler izmir yasa dışı bahis reklamı fenomen
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil'' ''Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil'' Survivor 2025'in ilk yarışmacısı belli oldu Survivor 2025'in ilk yarışmacısı belli oldu Ağabeyi, annesi ve kardeşini bıçakladı Ağabeyi, annesi ve kardeşini bıçakladı Türkiye'de en çok altın alan iller belli oldu Türkiye'de en çok altın alan iller belli oldu İstanbul'da hava trafiği karıştı; uçaklar inemedi İstanbul'da hava trafiği karıştı; uçaklar inemedi İstanbul'da deniz ulaşımına fırtına engeli: Bazı seferler iptal İstanbul'da deniz ulaşımına fırtına engeli: Bazı seferler iptal İstanbul'da büyük yangın: Saatlerdir söndürülemedi İstanbul'da büyük yangın: Saatlerdir söndürülemedi Yasak aşkta kanlı son: Çekiçle öldürülmüşler Yasak aşkta kanlı son: Çekiçle öldürülmüşler Feci kaza kamerada: Yolcu treni, otomobili biçti Feci kaza kamerada: Yolcu treni, otomobili biçti Fırtınaya kapılan dev gemi son anda kurtuldu Fırtınaya kapılan dev gemi son anda kurtuldu
İstanbul'da lapa lapa kar yağdı İstanbul'da lapa lapa kar yağdı Otobüs, dolmuş ve taksilerde yeni dönem başlıyor Otobüs, dolmuş ve taksilerde yeni dönem başlıyor Belediye meclis üyesinden gazeteciye tekme tokat dayak Belediye meclis üyesinden gazeteciye tekme tokat dayak En iyi üniversiteler açıklandı: Türkiye'den 10 üniversite listede En iyi üniversiteler açıklandı: Türkiye'den 10 üniversite listede Fenerbahçe, Kayserispor'u farklı yendi Fenerbahçe, Kayserispor'u farklı yendi Müsavat Dervişoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ''Akşener'' tepkisi Müsavat Dervişoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ''Akşener'' tepkisi Dikkat: Ev sahipleri için son tarih 2 Aralık Dikkat: Ev sahipleri için son tarih 2 Aralık Bir ilimizde deniz ile kara birleşti Bir ilimizde deniz ile kara birleşti Yenidoğan çetesinin lideri hakim karşısında: ''Her şeyi anlatmak istiyorum'' Yenidoğan çetesinin lideri hakim karşısında: ''Her şeyi anlatmak istiyorum''