Bahis skandalında 17'si hakem 19 kişiye tutuklama talebi
Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 hakem ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 17 hakem ile Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya hakkında ‘Görevi Kötüye Kullanma’ ve ‘Müsabaka Sonucunu Etkileme’ suçlarından; gazeteci U.E. hakkında ise sosyal medyada kaynağı belirsiz ve manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi ve belge yayımladığı iddiasıyla ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçundan gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.
ŞÜPHELİLER TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ
Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 18'i ‘Müsabaka sonucunu etkileme’ suçundan, 1'i ise ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan tutuklamaya sevk edildi.
DHA
