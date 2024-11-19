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Bahis soruşturmasında ikinci dalga: Yasin Obuz hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Bahis soruşturmasında ikinci dalga: Yasin Obuz hakkında yakalama kararı çıkarıldı
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Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Survivor ve MasterChef yarışmalarıyla tanınan Yasin Obuz'un da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahis reklamı ve teşvikine ilişkin bazı tanınmış isimler ile sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında yasadışı bahise teşvik ettikleri iddiasıyla Yasin Obuz'un da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Survivor ve MasterChef yarışmalarıyla tanınan Yasin Obuz'un da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz ve sosyal medya fenomenlerinin yer aldığı tespit edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmış, şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmiş, 12 şüpheli tutuklanmış, 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

 

AA/DHA

Etiketler sosyal medya yasin obuz Yasa dışı bahis kumar
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