Bahri Örnek yakalandı

Cinayetten aranan Bahri Örnek gözaltına alındı. Örnek’e Zeytinburnu 58’inci Bulvar Caddesi üzerinde yürüdüğü sırada silahla ateş açılmış, saldırıda yoldan geçen 1 kadın ve 1 çocuk bacaklarından vurularak yaralanmıştı.

Zeytinburnu’nda 10 Ağustos’ta bazı minibüsçülerle eski Zeytinburnu Osmanlı Ocakları Başkanı Bahri Örnek arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü ve bu sırada olay yerinden geçen Suriye uyruklu Mohammad Sharaf isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Örnek, olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yaptığı çalışmalarda Örnek’in Bakırköy Kartaltepe Mahallesi’nde saklandığını belirleyerek operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda Örnek, yakalanarak gözaltına alındı. Örnek’in yapılan üst aramasında bir tabanca ile suikast silahı olarak bilinen anahtarlık silah ele geçirildi. Gözaltına alınan Örnek Vatan Caddesi’nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Bahri Örnek’in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ZEYTİNBURNU’NDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

28 Ocak’ta Bahri Örnek’e Zeytinburnu 58’inci Bulvar Caddesi üzerinde yürüdüğü sırada silahla ateş açılmış, saldırıda yoldan geçen 1 kadın ve 1 çocuk bacaklarından vurularak yaralanmıştı.

15 ŞUBAT’TA CİNAYETTEN TUTUKLANMIŞTI

2 Şubat’ta Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi 65. Sokak’ta 60 yaşındaki açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Faruk Döner soruşturmasında polis ekipleri, Döner cinayetiyle bağlantısı olduğu iddiasıyla Bahri Örnek’in de arasında bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı. Döner cinayetiyle ilgili Bahri Örnek ve Yunus Güler tutuklanmıştı. Örnek daha sonra tahliye edilmişti.