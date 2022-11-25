Bahşiş alamayan kuryelerin intikamı bu oldu

İnternetten ya da telefonla eve sipariş getiren bazı kuryelerin, sipariş sahipleri kendilerine bahşiş vermeyince "ilginç" bir intikam yöntemi geliştirdiği ortaya çıktı.

İnternetten yemek sipariş eden ya da alışveriş yapanlar dört gözle kuryeleri beklerken, Kuryeler ise çalıştıkları şirketin taahhüt ettiği saatte emanetleri yetiştirmek için canlarını dişlerine takıyor, trafikle boğuşuyor. İki tarafında sinirlerini geren bu aradaki sürede ise ilginç olaylar yaşanabiliyor. Bu olayların birinin ana kahramanı ise bahşiş alamayan öfkeli kuryeler.

İddialara göre son dönemde asansörsüz binalara sipariş götüren kuryeler, onca katı çıkıp bir de bahşiş alamayınca, çıkışta apartmanın doğal gaz ya da su vanasını kapatıp kendilerince intikam alıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; bu yüzden de doğal gaz şirketleri ya da belediyeye "Suyumuz akmıyor", "Gazımız kesildi" diye şikayet telefonları yağıyor. Bu garip intikam hikayesini ise çoğunlukla kamera kayıtları ortaya çıkarıyor.

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