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Baka Yerlikaya açıkladı: 239 şüpheli yakalandı

Baka Yerlikaya açıkladı: 239 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada: "22 ilde Bölücü Terör Örgütüne yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-39' operasyonlarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan 239 şüpheli yakalandı." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "22 ilde Bölücü Terör Örgütüne yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-39' operasyonlarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan 239 şüpheli yakalandı." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-39" operasyonlarında 239 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 22 ilde bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Çalışmalar sonucu bu illerde örgüt adına çeşitli faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen şüphelilere "Bozdoğan-39" operasyonları düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, "Operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan 239 şüpheli yakalandı." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkıdan çevirme tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini bildirdi.

Operasyon görüntülerini paylaşan ve çalışmalarda görev alan polisleri tebrik eden Yerlikaya, güvenlik güçlerinin gayretleriyle Türkiye'nin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelelerine devam edeceklerini kaydetti.

Etiketler yerlikaya hapis ceza
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