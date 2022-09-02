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Bakan açıkladı; 105 yeni yurt binası açılıyor

Bakan açıkladı; 105 yeni yurt binası açılıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yurt başvurularıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu GSB Yurtları’na 415 bin öğrencinin başvuru yaptığını ve pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 105 yeni yurt binasının açılacağını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yurt başvurularıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu'nun konuşmasından satır başları:

415 bin 305 gencimiz başvuru yaptı. Yurtlarımızın, gençlerimiz ve aileleri açısından büyük bir güven taşıdığından onur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum.

105 yeni yurt binasını pazartesi günü Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açacağız.

Etiketler Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Gençlik ve Spor Bakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan 105 öğrenci yurdu yeni yurt yurt binası açılış
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