Bakan açıkladı: 13 yaş altına sosyal medya yasaklanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, sosyal medyada 13 ile 16 yaş arası ebeveyn iznine tabi olacağını, 13 yaş altına ise yasak getirileceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da basın mensuplarıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin Suriye ile karayolu, demiryolu, havayolu, denizcilik ve iletişim alanlarında temas halinde olduğunu söyledi. Uraloğlu, Şam Havalimanı’nın Türkiye’nin teknik desteğiyle ayağa kaldırıldığını vurgulayarak, "Bazı sistemleri kurduk. Bir kısım radarların da temin edilerek kurulması lazım. Yerli ve milli de olsun istiyoruz. ASELSAN üretimlerini yürütüyor. Arkadaşlarımız sahada" dedi. Türk Hava Yolları’nın ilk etapta haftada 3 şimdi ise 5 olan Şam-İstanbul seferleriyle Suriye'yi bütün dünyaya bağladıklarını dile getiren Uraloğlu, diğer hava yolu şirketlerinin de Sabiha Gökçen ve Esenboğa’dan Şam'a uçuş talebi olduğunu söyledi. Uraloğlu, "Sabiha Gökçen’den Pegasus’un, Esenboğa’dan Ajet’in Şam’a uçuş talepleri var. Bize göre uygun, karşı tarafla görüşüyoruz. Geçen hafta Sivil Havacılık Otoritesi Türkiye’deydi. Muhtemelen o da başlayacak." diye konuştu.

'GOOGLE İLE İLGİLİ SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ'

Bakan Uraloğlu, Google’ın zaman zaman kendi kriterlerinde algoritma değişikliğine gittiğine işaret ederek, "Bu değişikliklerin kimseyi hedef almadığını ve kimseye avantaj sağlamadığını söylediler ama bu açıklamalar bizim için yeterince tatmin edici olmadı. Google ile ilgili süreci bakanlık olarak doğrudan yetkileri olmasa da yakından takip ediyoruz. Hafta sonu yine dijital mecralardaki basın mensubu arkadaşlarla beraber de görüştük. Onların da düşüncelerini aldık ve şimdi Kültür Turizm Bakanımızla da görüşüp bazı kanuni düzenlemeler yapma noktasında da bir çalışmamız olacağını söyleyebilirim" dedi.

SOSYAL MEDYA İÇİN YAŞ SINIRI

Bakan Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birinci derecede, İçişleri ve Adalet Bakanlığı ile de genel anlamda sosyal medyada yaş sınırlamasını değerlendirdiklerini belirterek, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ekipleri bir araya geldik. Aşağı yukarı bir yol haritası tespit ettik. Onu artık metne dökme noktasında hazırlıklarımızın hepsini yaptık. Geldiğimiz nokta şudur; sosyal medyada 13’le 16 yaş arası ebeveyn iznine tabi olsun, 13 yaş altı izin verilmesin şeklinde. Genel bir mutabakat sağladığımızı söyleyebiliriz. Bunu ete kemiğe büründürüp Meclisimizin takdirine AK Parti grubumuz tarafından bu getirilecek. Böyle bir düzenlemeyi bu sene içerisinde inşallah yapmış oluruz" diye konuştu.

'5G'DE HEDEF 2026'

5G’nin şu anda 34 üretim merkezinde denendiğini, İstanbul Havalimanı başta olmak üzere, 4 büyüklerin statlarını ve Meclis’in belli noktalarını kapsadıklarını dile getiren Uraloğlu, "Hedefimiz bu yılın ilk yarısında bunun ihalesini yapmak. 2026'da da 5G'ye geçmek istiyoruz. Operatörlerle, onların beklentilerinin neler olduğunu, bizim beklentilerimizin neler olduğunu defaatle konuştuk süreci başlattık" ifadelerini kullandı.

'DEMİRYOLU AĞIMIZ 28 BİN 500 KİLOMETREYE ÇIKACAK

Türkiye’nin mevcut 13 bin 919 kilometrelik demiryolu ağını 2028’e kadar 17 bin 500 kilometreye çıkaracaklarını açıklayan Uraloğlu, bu hedefte Ankara-İzmir, Mersin-Adana-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Halkalı-Kapıkule ve Bilecik-Bursa-Osmaneli, Karaman-Ulukışla gibi hatların bulunduğunu ifade etti. Uraloğlu, "Tabii bizim hedefimiz 28 bin 500 kilometre. Ona yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demiryolu için Dünya Bankası ile yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirterek, "Gebze, Sabiha Gökçen, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, oradan Halkalı’ya kadar inecek olan yaklaşık 120 kilometrelik hattın aşağı yukarı kredisini temin ettik diyebiliriz. Önümüzdeki aylarda ihalesini yapacağız" ifadelerini kullandı.

'ANKARA-İSTANBUL ARASI 80 DAKİKA'

Uraloğlu, mevcut hızlı trenlerle Ankara-İstanbul arasında 4 saat 20 dakikada seyahat edilebildiğini, Bilecik’teki tüneller tamamlandığında bu sürenin 3,5 saate düşeceğini belirtti. Uraloğlu, "Bu da yetmeyecek. Biz doğrudan süper hızlı trenin de proje çalışmalarına başladık. Saatte 350 kilometre hızla 80 dakikada gitmiş olacağız. 160 kilometre hızla giden milli elektrikli tren setini önceki aylarda hizmete aldık. 225 kilometre saat hızla gidecek olan trenimiz bizim bütün hızlı demiryolu hattımızda seyahat edebilecek. Prototipin ilk üretimini önümüzdeki sene bitirip denemelere başlayacağız. 2027, seri üretime geçme ile ilgili hedefimizdir. Ortaya bir iddia koyduk. O iddiayı takip ediyoruz." diye konuştu.

ANKARA-İSTANBUL ARASINDA YENİ OTOYOL

Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasında yeni otoyol planladıklarını söyleyerek, "Özellikle İstanbul'dan gelirken, Kuzey Marmara Otoyolu’ndan çıktıktan sonra neredeyse şehir içi trafiğe girilmiş gibi oluyor. Şu anda Bolu Dağı'ndaki trafik 50 binlere yaklaştı. 80 binler hizmet seviyesinin iyice düştüğü, artık saatlik akım hızının 80 kilometrelerin altına düştüğü bir seviyedir. Bize 10 yıl sonra burada yeni bir otoyol lazım olacak diye hesap ediyoruz. Proje çalışmalarına başladık. Burada en uygun güzergah, coğrafyanın en müsaade ettiği güzergah, Sincan, Nallıhan, Beypazarı üzerinden doğrudan Akyazı'ya çıkan hattır" dedi.

'YAP-İŞLET-DEVRET PROJELERİNİN DEĞERİ 83 MİLYAR DOLAR'

Uraloğlu, Yap-İşlet-Devret modeliyle hayata geçirilen projelere ilişkin eleştirilere ilişkin, bu modelle projeleri hayata geçirirken, kamu kaynağını diğer bölgelerdeki köprü, tünel, yol projelerine ayırabildiklerine işaret etti. Bakanlığın 70 civarında projeyi bu modelle hayata geçirdiğini belirten Uraloğlu, “51 milyar dolarlık bir yatırım yaptık. Hangi fiyatlarla? Yapıldığı yıldaki döviz fiyatları 51 milyar dolar yaklaşık. Bugün yapacak olsak 83 milyar dolardır." ifadelerini kullandı. Yap-İşlet-Devret modeliyle projeler yapmaya devam edeceklerini de kaydeden Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasındaki Süper Hızlı Trenle ilgili dünya çapında 3-4 ülkenin, firmanın buna talip olduğunu kaydetti.

Garanti ödemeleri hakkında da Osmangazi Köprüsü’nden örnek veren Uraloğlu, "Garanti ettiğimiz rakamın 1,5 katını geçmiş durumda. 98 kilometrelik bir hattı bypass ediyor. Orada insanlara kazandırdığımız zamanı, yakıtı düşünün" değerlendirmesinde bulundu.

ESENBOĞA YENİ PİSTİNDE SONA DOĞRU

Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda 3'üncü pistte ve kule yapımında sona yaklaştıklarını, Antalya Havalimanı’nda da çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Uraloğlu, Antalya’da ayrıca yangın müdahale uçaklarının trafiği etkilemesini önlemek için Orman Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yalnızca acil durumlarda kullanılacak bir hava kampüsü üzerinde çalıştıklarını da belirtti.

'İSTANBUL'UN METROYA İHTİYACI VAR'

İstanbul'un trafiğini yüzeyden çözme şansının olmadığını vurgulayan Uraloğlu, çözümün raylı sistem hatları olduğunu belirtti. Uraloğlu, "İstanbul’un bin 4 kilometre metro hattına ihtiyacı var. Şehir içinde ulusal ve uluslararası bağlantıları sağlayan hatlar haricinde metro hatlarının yapımı ilgili belediyelere ait. Eğer belediye bunu bakanlık üzerinden yaptırmak ister de bakanlık, Cumhurbaşkanımızın onayıyla bunu üzerine alırsa yapabilir. Mesela bakın tam pandemi sürecinde Çam-Sakura Hastanesinin metro hattı, metroyu belediye 'ben yapmıyorum' dedi ve valiliğin koordinasyonuyla da o talep bize iletildi. Biz aldık yaptık" dedi.

DHA