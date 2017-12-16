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  3. 16 Aralık 2017 18:04

Bakan açıkladı ! Doğu Ekspresine yoğun talep

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Doğu Ekspresine yoğun talep olduğunu ve ilave vagonlar verileceğini açıkladı.

Bakan açıkladı ! Doğu Ekspresine yoğun talep
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, yoğun talep nedeniyle Doğu Ekspresine ait tüm vagonlardaki biletlerin çok kısa bir süre içerisinde satıldığını belirterek talebin yoğun olduğu günler için trene ilave vagon verilmek suretiyle taleplerin karşılanmaya çalışıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında, Ankara-Kars arasında işleyen Doğu Ekspresinde yer bulunamaması ile ilgili bazı iddialar ortaya atıldığına dikkat çekilerek, "Ankara-Kars arasında işlemekte olan Doğu Ekspresinin vagonlarına ait biletler bir ay öncesinden tüm vatandaşlarımıza açık olarak bilet satış sistemi aracılığıyla satılmaktadır. Trenin mevcut vagonlarının dışında tur şirketleri ile yıllık plan ile vagon kiralaması yapılmakta, kiralama yapılan vagonlar Doğu Ekspresine fazladan ilave edilmekte, kiralama yapan tur şirketleri bilet satışının yanında otel yemek ve gezi paketi halinde hizmet vermekte ve buna göre fiyatlarını belirlemektedir.

Yoğun talep nedeniyle Doğu Ekspresine ait tüm vagonlardaki biletler çok kısa bir süre içerisinde satılmaktadır. Talebin yoğun olduğu günler için trene ilave vagon verilmek suretiyle talepler karşılanmaya çalışılmaktadır" denildi.

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