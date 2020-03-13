Bakan açıkladı: Kamuda bazı çalışanlar izinli sayılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ölümcül Corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan yeni kararı açıkladı. Selçuk, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Selçuk, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar 16/03/2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmıştır” ifadelerini kullandı.

WHO PANDEMİ İLAN ETMİŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre'deki genel merkezde Corona virüsü (Covid-19) gündemiyle basın toplantısı gerçekleştirmişti.

Çin dışında vaka sayının 13 kat arttığını ifade eden Ghebreyesus, Corona virüsü için, kıta ve tüm dünya gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen “Pandemi” olarak nitelendirme kararını aldıklarını açıklamıştı.

Ghebreyesus, örgüt olarak salgını 24 saat boyunca izlendiğini dile getirerek, “Hem virüsün yayılma ve şiddetinden hem de virüse karşı yeterince harekete geçilmemesinden derin endişe duyuyoruz. Bundan dolayı Covid-19'un bir pandemi olarak nitelendirilmesi değerlendirmesini yaptık” şeklinde konuşmuştu.